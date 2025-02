Daredevil: Born Again, Matt e Fisk si confrontano nella prima clip della serie

È stata rilasciata la prima clip di Daredevil: Born Again, con Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock e Vincent D'Onofrio in quello di Wilson Fisk.

Charlie Cox, protagonista di Daredevil: Born Again, è stato ospite della puntata di oggi di Good Morning America e ha presentato la prima clip della serie Disney+.

Nel video, Matt Murdock e il sindaco Wilson Fisk si incontrano in una tavola calda di New York. Entrambi sembrano aver lasciato Hell's Kitchen, e l'ex Kingpin del crimine si descrive come un uomo cambiato, impegnato nel servizio pubblico per il bene della sua città. Matt, tuttavia, non sembra del tutto convinto, considerando quante volte Fisk ha cercato di ucciderlo in passato.

Daredevil tornerà nel MCU? La risposta di Charlie Cox

Durante l'intervista, il conduttore Michael Strahan ha chiesto a Cox come si sentisse a tornare a vestire i panni di Matt Murdock. "Il corpo è molto diverso dopo dieci anni", ha risposto l'attore, ridendo. "È una sensazione meravigliosa. È stato un po' una sorpresa, quindi, a dire il vero, mi sto ancora pizzicando per essere qui a farlo di nuovo",

????| First clip from 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' has been released. pic.twitter.com/Qu2Nnc6dRL — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) February 19, 2025

Quando Strahan ha confermato che le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again inizieranno alla fine di questo mese, Cox ha condiviso un aneddoto: "Io e il cast eravamo sul palco al D23 di Anaheim, davanti a 12.000 persone, quando Kevin Feige ha annunciato che avremmo realizzato una seconda stagione. È stato così che l'abbiamo scoperto. Siamo scesi dal palco e ci siamo guardati dicendo: 'Fantastico, credo che torneremo!'"

Una delle domande che Cox riceve più spesso riguarda la possibilità che l'Uomo senza Paura appaia in altri progetti del MCU. Durante l'intervista, la questione è stata sollevata di nuovo, e sembra che ci siano dei piani in vista, nonostante Cox abbia ribadito di non essere stato informato su eventuali sviluppi futuri.

Daredevil: un poster per la seconda stagione

"Wow, caspita, non ne ho idea. Questa è la domanda da un milione di dollari. Mi piacerebbe molto. Al momento sono concentrato su questo show, e ovviamente sulla seconda stagione", ha dichiarato. "Ora che facciamo parte del MCU, c'è sicuramente la possibilità che altre produzioni possano includermi, ma chi lo sa. Non ne ho idea".

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), avvocato cieco con abilità potenziate, lotta per la giustizia attraverso il suo studio legale, mentre l'ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue le sue ambizioni politiche a New York. Quando i segreti del loro passato emergono, i due si trovano a fronteggiarsi in un inevitabile scontro. Lo show debutterà il 4 marzo su Disney+.