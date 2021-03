Dantedì oggi su Rai1, Roberto Benigni in diretta dal Quirinale con la Divina Commedia: a che ora vederlo

Roberto Benigni, in occasione del Dantedì, leggerà un canto della Divina Commedia in diretta dal Quirinale oggi su Rai1: ecco a che ora vederlo in TV e in streaming.

Roberto Benigni sarà ospite d'onore dell'evento clou di questo Dantedì, che sarà trasmesso oggi su Rai1 in diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

A che ora vederlo

La diretta dal Quirinale, culmine delle celebrazioni dedicate a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, sarà trasmessa su Rai1 alle 19:15, al termine de La vita in diretta, e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay - su cui è possibile già consultare molti contenuti dedicati a Dante Alighieri.

alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del Ministro della Cultura Dario Franceschini, Roberto Benigni leggerà un Canto della Divina Commedia tratto dal Paradiso.

A condurre l'evento, per la regia di Flavia Unfer, ci sarà Serena Bortone.

La diretta potrebbe far slittare di qualche minuto il TG1 - previsto da palinsesto alle 20:00 -, che lascerà poi il posto, in prima serata, alla partita della nazionale italiana.

Roberto Benigni farà poi ritorno, in onore del Dantedì, anche nella prima serata di Rai3, dove sarà trasmesso, in versione riveduta, lo speciale Il Quinto dell'Inferno, introdotto per l'occasione da Corrado Augias. Tutti i programmi RAI, nel corso di questo 25 marzo 2021, hanno ospitato, e continueranno a ospitare fino alla mezzanotte, spazi dedicati al sommo poeta: su Rai5, per esempio, in prima serata andrà in onda 'Visioni' in cui Nicola Lagioia, insieme al professor Giulio Ferroni, racconterà l'attualità di Dante. In seconda serata invece si chiuderà la lettura integrale della Divina Commedia fatta da Lucilla Giagnoni nei suoi 'Vespri Danteschi'.

Rai Storia, a partire dalle 21:10, fa un viaggio nell'infanzia e nella giovinezza di Dante con l'inedito ritratto 'Alighieri Durante, detto Dante - Vita e avventure di un uomo del Medioevo', in compagnia dello scrittore e storico Alessandro Barbero.