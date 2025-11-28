Danny Seagren, primo interprete di Spider-Man e Big Bird in Sesame Street, è morto a 81 anni

Danny Seagren, che ha fatto parte del gruppo dei burattinai di Sesame Street ed è stato il primo interprete di Spider-Man in versione live-action, è morto all'età di 81 anni.
La sua famiglia ha confermato la notizia solo ora, nonostante il decesso, di cui non è stata svelata la causa, sia avvenuto il 10 novembre.
I personaggi più famosi portati in vita dall'artista
Danny Seagren era nato il 15 novembre 1943 a Minneapolis e ha creato anche alcuni famosi e amati pupazzi per Jim Henson. Negli episodi di Sesame Street e in occasione di The Ed Sullivan Show ha contribuito a portare in vita Big Bird, uno dei personaggi più apprezzati dagli spettatori.
La famiglia dell'artista ha dichiarato online: "La sua famiglia sentirà profondamente la mancanza di Danny, dei suoi amici e dei membri della comunità in cui amava vivere".
La carriera di Seagren
Tra i suoi impegni nel creare pupazzi ci sono anche quello per Miss Peach, per lo show per ragazzi della CBS intitolato Captain Kangaroo, per la serie ABC Curiosity Shop, e per Who's Afraid of Opera di PBS, nel cui cast c'era anche Joan Sutherland.
Seagren è stato poi il primo interprete di Spider-Man in occasione di The Electric Company, la serie PBS con Rita Moreno e Morgan Freeman che era stata prodotta da Children's Television Workshop.
In carriera Danny ha inoltre lavorato per Tales from Muppetland, The Great Santa Claus Switch, The Story of Babar, e Little Elephant.