Danny DeVito sarà il nuovo Wolverine? Ecco la folle petizione!

Una folle petizione partita online su Change.org vuole vedere Danny De Vito nei panni di Wolverine, il ruolo storico di Hugh Jackman.

Per qualche motivo, i fan le provano tutte sul portale Change.org per riuscire a mandare qualche segnali ai loro studios preferiti, ma l'ultima iniziativa degli appassionati è piuttosto esilarante. L'utente Ring Arius si è, infatti, rivolto alla Marvel per proporre come nuovo volto di Wolverine quello di Danny DeVito. Questo nell'eventualità che Logan venga finalmente messo in scena anche all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Danny DeVito in una sequenza del film Batman - il ritorno di Tim Burton

Dopo che la Disney ha acquisito la Fox nei mesi passati, non è del tutto improbabile l'arrivo degli X-Men o di Deadpool all'interno del MCU, ma è impossibile, ahinoi, l'arrivo dell'interprete del Pinguino in Batman - il ritorno sul grande schermo con gli artigli di adamantio. La petizione, però, ha già superato di sei volte il suo obiettivo iniziale e sembra avere molto successo tra i fan e i divertiti utenti del sito. La descrizione riporta:

"L'unico uomo capace di prendere il trono di Hugh Jackman. Crediamo che se Wolverine dovrà apparire nel Marvel Cinematic Universe, l'unico che potrà interpretarlo sarà Danny DeVito."

Il noto attore australiano ha iniziato nel 2000 la sua carriera nei panni del mutante Wolverine, un ruolo che lo accompagnerà per quasi due decadi, in X-Men di Bryan Singer. Il mitico personaggio verrà interpretato da Hugh in altri nove film, compresi due cameo in X-Men: l'inizio e X-Men: Apocalisse, mentre è con Logan - The Wolverine nel 2017 che dirà ufficialmente addio con uno straziante finale al suo alter-ego più famoso.