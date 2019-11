Danny DeVito nuovo Wolverine? La petizione è arrivata a numeri importanti

Un gruppo di fan ha aperto una petizione per vedere Danny DeVito come nuovo Wolverine e, che nelle ultime ore, ha raggiunto un risultato importante.

Danny DeVito come nuovo Wolverine: qualche mese fa è stata lanciata una petizione invitando la Marvel a prendere in considerazione l'attore al posto di Hugh Jackman. Ad oggi la petizione ha raggiunto un grande traguardo.

La petizione, pubblicata sulla famosa piattaforma Change.org, al momento ha superato 50.000 firme, un risultato importante per una petizione che probabilmente era nata per gioco e che chiede esplicitamente Danny DeVito presente nel mondo dei mutanti: "L'unico uomo in grado di sedere sul trono dopo Hugh Jackman. Crediamo che se Wolverine debba apparire nel Marvel Cinematic Universe, l'unico uomo in grado di vestirne i panni sia Danny DeVito."

Wolverine: l'immortale, Hugh Jackman nel nuovo film della saga ambientato in Giappone

Ovviamente, è molto poco probabile che la Marvel prenda in considerazione Danny DeVito per il ruolo, soprattutto perché non rispecchia affatto le sembianze di Wolverine. Ma l'attore e regista non è l'unico ad essere stato suggerito per il futuro di Wolverine, infatti i fan hanno anche optato per l'ex attore di Harry Potter Daniel Radcliffe, la star del Rocketman Taron Egerton, Scott Eastwood, Keanu Reeves e Garrett Hedlund, solo per citarne alcuni.

Intanto, però, tutti i fan degli X-Men sono in trepida attesa per conoscere quale sarà il destino dei loro idoli, ora che Fox è stata inglobata dalla Disney. Lo scorso 5 febbraio, la storica produttrice Lauren Shuler Donner ha dichiarato che tutte le decisioni future sugli X-Men sono interamente in mano a Disney e ai Marvel Studios di Kevin Feige.