Chi è Danika Mori, vincitrice dei Pornhub Awards 2022

Danika Mori, la 32enne siciliana divenuta famosa in tutto il mondo, ha vinto uno dei principali premi ai Pornhub Awards 2022: quello per la miglior performer squirting dell'anno, ottenuto anche grazie ai suoi ottocentomila follower che la seguono assiduamente sul celebre sito porno.

La Mori, oltre al suo aspetto fisico e alle sue "specialità", è nota anche per il suo partner, Steve Mori, insieme al quale ha dato inizio alla sua carriera nel mondo dell'hard. I due hanno cominciato praticamente per gioco, su richiesta di Steve, e in poco tempo sono riusciti a vivere unicamente di questa loro attività online.

Quello per la miglior performer squirting dell'anno è il terzo riconoscimento vinto da Danika e questo titolo in particolare funge da simbolo per quanto concerne la popolarità planetaria acquisita negli ultimi mesi dalla giovane, la quale è stata recentemente inserita nella top 20 delle pornoattrici più seguite a livello internazionale.

Pornhub ha deciso di consacrare i propri utenti dando loro la possibilità di fungere da giurati durante questa edizione dei Pornhub Awards. Una buona parte del budget, che sarebbe dovuto essere investito in una serata-evento, andrà invece ad associazioni che si occupano della tutela giuridica e medico-sanitaria dei lavoratori del porno.