Daniele Dal Moro: il video messaggio d'amore ad Oriana Marzoli, concorrente del GF spagnolo

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato la loro relazione, sono attualmente una coppia che ha trovato il suo equilibrio. Questo nonostante la partecipazione di Oriana al Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip, tanto osteggiata dall'ex gieffino. Recentemente, Daniele ha registrato un video messaggio d'amore che la modella venezuelana ha potuto ascoltare nella casa più spiata di Spagna.

La partecipazione di Oriana Marzoli al Grande Fratello Spagnolo è stata la causa di numerosi litigi che hanno segnato l'estate della modella e di Daniele Dal Moro. Questa coppia è emersa dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, una stagione che Mediaset e Pier Silvio Berlusconi sembrano aver voluto dimenticare. Il modello veneto temeva che una lunga separazione potesse mettere fine alla loro relazione. Inoltre, Daniele le consigliava di non partecipare nuovamente a un reality, soprattutto così poco tempo dopo l'esperienza italiana.

Ora che Oriana è una concorrente del Gran Hermano Vip, Daniele la sta sostenendo in modo significativo. Recentemente, ha inviato un toccante video messaggio d'amore a Oriana, nel quale le ha confermato il suo sostegno e il suo amore. Ha promesso che quando quest'esperienza finirà, sarà lì ad attenderla fuori, dimostrando il suo forte impegno nella loro relazione.

Il messaggio Di Daniele del Moro

"Io ti amo amore. Ti guardo tutti i giorni, ti voglio bene e sai che per me non è facile. So che non è facile neanche per te, però non ti devi preoccupare. Io sto bene, sono tranquillo, non ci sono problemi. Cerco di darti una mano come posso. Cerco di fare tutto il meglio che posso, lo sai e quindi stai tranquilla. Divertiti che io sono qui che ti aiuto e che ti aspetto. Quindi non preoccuparti, fai la brava".

Nelle storie di Instagram Daniele ha fotografato un aereo della compagnia aerea spagnola, il ragazzo quindi starebbe volando in Spagna per fare una sorpresa a Oriana.

Nei giorni scorsi la modella ha raccontato ai coinquilini come la sua partecipazione al Grande Fratello spagnolo sia stata presa male da Daniele. "Mi ha detto 'quando esci ci lasciamo o ci sposiamo' e poi ha aggiuanto'io ti sposo'". Oriana ha assicurato le altre concorrenti che appena finisce quest'esperienza andrà a vivere con Daniele a Verona "Mi sento così a mio agio in quella città".