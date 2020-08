Daniel Kaluuya star e produttore di The Upper World, film destinato a Netflix

Daniel Kaluuya, la star di Get Out, sarà il protagonista e produttore del film The Upper World, un progetto destinato a Netflix.

Daniel Kaluuya sarà protagonista e produttore di The Upper World, un adattamento del romanzo scritto da Femi Fadubga che verrà prodotto per Netflix.

Il libro, che verrà pubblicato nel 2021, sarà il primo capitolo di una nuova saga fantasy.

Al centro della trama di The Upper World ci sarà Esso, un giovane che viene coinvolto in una rivalità mortale e sta per essere espulso quando si rende conto di possedere un inaspettato dono: può accedere a un mondo in cui ha la possibilità di vedere alcuni dettagli del passato e del futuro. Rhia è distante una generazione da Esso e vive nel 2035. La giovane sta andando a un allenamento di football senza poter sapere che il misterioso sconosciuto che sta per incontrare ha disperatamente bisogno del suo aiuto per evitare un proiettile sparato 15 anni prima.

Daniel Kaluuya avrà la parte di Esso e sarà uno dei produttori in collaborazione con Bryan Unkeless ed Eric Newman di Screen Arcade.

Fadugba ha dichiarato: "Quando frequentavo l'università ho scritto un saggio sulla fisica quantistica che è stato pubblicato nello stesso giornale dove Einstein condivideva molte delle sue idee più famose". La sera in cui ha ricevuto un premio, Femi ha però visto vicino a casa sua le conseguenze di un attacco violento subito da un ragazzo di circa quindici anni nell'area in cui viveva, rendendosi conto di aver evitato di trovarsi al suo posto solo grazie a un viaggio di venti minuti in autobus. Fadubga ha dichiarato di aver vissuto in luoghi molti diversi tra loro come Kigali, Somerset, Oxford e Philadelphia, e di aver capito un giorno che poteva unire la storia di un ragazzino cresciuto nell'area a sud di Londra con i principi fisici dei viaggi nel tempo con una storia che fosse coinvolgente e attirasse molte categorie diverse di persone.