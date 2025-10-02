Daniel Day-Lewis è star del film Anemone e il figlio Ronan rivela: "Sul set era Ray, fuori era solo papà"

Daniel Day-Lewis è tornato su un set cinematografico in occasione del film Anemone, diretto dal figlio Ronan. Il giovane filmmaker, intervistato da Variety, ha ora parlato dell'esperienza vissuta sul set e di come ha lavorato con il padre, considerato da molti anni uno dei migliori interpreti della sua generazione.

Il rapporto padre-figlio

Ronan Day-Lewis, intervistato da Variety, ha ad esempio rivelato che sul set parlava con la star, che da sempre si immerge totalmente nei ruoli che interpreta, usando il nome del suo personaggio: "Era intuitivo che tutti lo chiamassero Ray sul set e l'ho fatto anche io".

Il regista di Anemone, film che ha diviso la critica, ha quindi aggiunto: "Ma, ovviamente, lo vedevo inoltre continuamente fuori dal set e sarebbe stato un po' strano se in quella situazione lo stessi chiamando Ray. Era Papà fuori dal set, sempre Papà".

Anemone: Daniel Day-Lewis in un'immagine del film

Ronan ha poi parlato di quello che pensava da ragazzino del lavoro del padre: "Per me era così misterioso. Era sempre, in un certo senso, dietro un sipario. Altri lo mitizzavano e io ho assorbito quell situazione: lui è mio padre, ma inoltre aveva questa altra vita che lo portava a scomparire in quei film che realizzava".

Il regista di Anemone ha proseguito spiegando: "Poter vedere quel processo da questo punto di vista completamente diverso è stato piuttosto elettrizzante. C'erano certi aspetti che per me sono ancora un mistero, perché molto di ciò che fa e del modo in cui lavora per far provare alle persone la sensazione che questi personaggi siano veri esseri umani è in un certo senso mistico".

I dubbi del regista

Ronan ha successivamente ribadito che inizialmente non voleva coinvolgere il padre nelle riprese del film, ma i finanziamenti del progetto che voleva girare in Germania non sono arrivati: "Volevo crearmi il mio percorso, e ho previsto come sarebbe stato percepito. Ci sono state, giustamente, molte conversazioni sul nepotismo". Day-Lewis ha poi deciso di non pensarci troppo e cogliere al volo l'opportunità di lavorare con il padre: "Si tratta di una fortuna così cosmica poter lavorare con il tuo genitore in questo modo. Tra dieci anni mi sarei preso a calci da solo se avessi rinunciato a quell'opportunità".

Daniel Day-Lewis da tempo proponeva al figlio di lavorare insieme e si erano concentrati sull'idea di realizzare qualcosa sulla fratellanza e sulla bellezza e sulla tragedia di quell'archetipo che volevamo esplorare. L'attore e il figlio hanno lavorato per quattro anni allo script, non appena si trovavano insieme nello stesso posto e spesso con lunghe pause e inserendo alcuni dei momenti che il premio Oscar aveva creato improvvisando.