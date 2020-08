Daniel Dae Kim e Randall Park star di un heist movie prodotto da Amazon

Daniel Dae Kim e Randall Park saranno i protagonisti di un heist movie che verrà prodotto da Amazon Studios.

Per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli della trama descrivendo semplicemente il progetto come un "omaggio" ai film di genere.

La sceneggiatura del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, verrà scritta da Young Il Kim (Billions) e al centro della trama dovrebbero essere degli amici del liceo che si ritrovano per compiere un crimine.

Kim ha spiegato: "Penso che che citerà Ocean's Eleven, Full Monty e Better Luck Tomorrow. Sarà una storia che punta i riflettori sulle comunità, l'amicizia, l'unione attraveso un genere davvero conosciuto che le persone potranno apprezzare".

Il cast sarà guidato da Daniel Dae Kim e Randall PArk e sarà composto prevalentemente da attori americani di origine asiatica.

La lotta per i diritti del film, come sottolinea Deadline, ha dimostrato che si può aumentare la rappresentazione delle diversità sul grande e piccolo schermo ottenendo l'attenzione del pubblico.

Kim e Park, da tempo grandi amici, hanno dichiarato: "Non vediamo l'ora di collaborare con Young per raccontare questa storia speciale di amicizia, orgoglio e comunità. Siamo davvero grati ad Amazon per il loro incredibile entusiasmo e sostegno".

Daniel ha aggiunto: "Vogliamo essere inclusivi e sentiamo che c'è una storia da raccontare, è super eccitante... Io e Randall volevamo da tannto realizzare qualcosa insieme. Questa è semplicemente la ragione grandiosa per portare insieme degli attori di talento che sono stati amici da molto tempo e avere un progetto realmente divertente che, con un po' di fortuna, riuscirà ad avere un impatto".