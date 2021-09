Daniel Craig su un James Bond donna: l’attore dice la sua sulla possibile svolta

A pochi giorni dall'uscita di No Time to Die, Daniel Craig ha detto la sua sulla possibilità di vedere una donna come nuova interprete di James Bond.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di No Time to Die, film che vedrà Daniel Craig impegnato per la quinta ed ultima volta come interprete di James Bond. Proprio l'attore britannico ha ammesso di non sapere chi raccoglierà il testimone per i prossimi capitoli della storica saga cinematografica, ed ha approfittato di un intervento a Radio Times per dire la sua sulla possibilità di vedere sul grande schermo un James Bond interpretato da una donna. Il dibattito su tale opportunità è tornato ad accendersi più volte nel corso del tempo, così come quello relativo ad un ipotetico interprete di colore.

La produttrice del franchise, Barbara Broccoli, ha già detto in precedenza che Bond continuerà ad essere un uomo ed ha manifestato il proprio sostegno alla creazione di personaggi femminili originali per il genere action. Daniel Craig, a quanto pare, è d'accordo con questo pensiero. L'attore ha infatti dichiarato: "La risposta è molto semplice. Ci dovrebbero semplicemente essere parti migliori per le donne e gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando potrebbe e dovrebbe esserci una parte altrettanto buona di James Bond, ma realizzata appositamente per una donna?"

"È un personaggio maschile. È stato scritto come un maschio e penso che probabilmente rimarrà come un maschio", ha detto Broccoli in precedenza a The Guardian, aggiungendo: "Non dobbiamo trasformare personaggi maschili in donne. Creiamo piuttosto più personaggi femminili e rendiamo la storia adatta a quei personaggi femminili".

Tuttavia, non tutti sono d'accordo con Broccoli e Craig. La star femminile di No Time to Die, Lashana Lynch, ha dichiarato al The Guardian che Bond "potrebbe essere un uomo o una donna" o anche "bianco, nero, asiatico, di razza mista", aggiungendo: "Potrebbe essere giovane o vecchio. Alla fine, anche se un bambino di due anni interpretasse Bond, tutti andrebbero al cinema per vedere cosa farà questo bambino di due anni, no?". Per inciso, nel film Lynch interpreta un nuovo personaggio, ovvero la persona che attualmente detiene il titolo di 007. Come risaputo, infatti, anche se Bond è stato originariamente scritto per essere un personaggio maschile, chiunque può essere "007". No Time to Die esce nelle sale italiane il 30 settembre.