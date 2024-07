Dance First: il trailer del biopic sul drammaturgo Samuel Beckett, dal regista de La teoria del tutto

James Marsh continua la sua filmografia biografica dieci anni dopo il debutto de La teoria del tutto. Marsh sta dirigendo Dance First, un adattamento della vita dell'icona letteraria Samuel Beckett. Oggi è stato diffuso il primo trailer del film che potete vedere in seguito.

Gabriel Byrne interpreta Beckett in questo biopic incentrato sulla sua eredità pluridecennale. La sinossi del film recita: "Il genio letterario Samuel Beckett ha vissuto una vita a più voci: bon vivant parigino, combattente della Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, drammaturgo vincitore del Premio Nobel, marito donnaiolo e recluso. Ma nonostante tutta l'adulazione che gli è stata tributata, era un uomo estremamente consapevole dei propri fallimenti. Il film, che prende il titolo dal famoso motto di Beckett 'Prima balla, poi pensa', è un resoconto completo della vita di questa icona del XX secolo".

I dettagli del biopic

Beckett è vissuto dal 1906 al 1989 ed è noto soprattutto per le sue opere teatrali Aspettando Godot e Endgame. Dance First è interpretato da Aidan Gillen ed è stato scritto da Neil Forsyth. Il film è distribuito da Magnolia Pictures; in precedenza ha debuttato durante il Gala di chiusura del Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian 2023.

In una nota alla stampa, Marsh ha descritto il film come una "biografia insolita", sottolineando l'approccio inedito di catturare la vita di Beckett attraverso "la lente dei suoi errori". "Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura, inizia con il premio Nobel, una grande onorificenza letteraria che è un po' noiosa, esattamente quello che ti aspetteresti e vorresti evitare come regista, ma poi molto rapidamente diventa qualcosa di incredibilmente sovversivo e audace", ha detto il regista di Shadow Dancer. "Mi ha entusiasmato il fatto che non fosse convenzionale e sono rimasto sorpreso e provocato dalle deviazioni che ha preso molto presto".

Marsh è attualmente impegnato nella pre-produzione di Night Boat to Tangier, tratto dal libro di Kevin Barry, con Michael Fassbender e Domnhall Gleeson come protagonisti.