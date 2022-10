Damon Wayans e Damon Wayans Jr. in una serie comedy padre-figlio per la CBS

Damon Wayans e Damon Wayans Jr. insieme sul piccolo schermo in una serie comedy per la CBS

Damon Wayans e Damon Wayans Jr. tornano insieme sul piccolo schermo. I due attori, padre e figlio, saranno i protagonisti di una nuova serie comedy per la CBS, come riportato da TVLine.

Vita reale e finzione finiranno quindi per mescolarsi. I due attori interpreteranno infatti padre e figlio in una commedia multi-cam della CBS, co-scritta da Wayans e Kevin Hench (Last Man Standing).

Damon Wayans e Damon Wayans Jr. nell'episodio Like Father, Like Gun di Happy Endings

Secondo quanto riportato in queste ore, Damon Wayans interpreterà un famoso conduttore radiofonico felicemente divorziato noto come "Poppa". Il suo principale scopo sarà quello di trasformare suo figlio, interpretato da Damon Wayans Jr., che si sta rapidamente avvicinando ai 40 anni, in un vero adulto. Sembra, inoltre, che il personaggio di Wayans Jr. avrà tutto il fascino di suo padre "e niente della sua spinta".

Damon Wayans, Kevin Hench e Damon Wayans Jr. saranno i produttori esecutivi del progetto CBS Studios. Il duo ha precedentemente interpretato padre e figlio in diversi progetti, tra cui Happy Endings della ABC e Happy Together della CBS, ma solo come guest star/ricorrenti.