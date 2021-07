Damon Lindelof e Matt Reeves produttori della serie The Human Conditions, ideata da Oscar Sharp

Damon Lindelof e Matt Reeves collaboreranno con il regista britannico Oscar Sharp per realizzare il medical drama The Human Conditions.

Il progetto, destinato a HBO Max e sarà prodotto grazie a una collaborazione tra 6th & Idaho, la casa di produzione britannica Brightstar e Warner Bros Television.

Al centro della trama di The Human Conditions ci sarà una giovane dottoressa inglese che deve imparare ad affrontare malattie impossibili e fantastiche guarendo i problemi emotivi che sono alla base della situazione, oltre a dover gestire i propri problemi.

Oscar Sharp sarà regista e sceneggiatore, oltre a essere coinvolto come produttore esecutivo insieme a Damon Lindelof, Matt Reeves, Daniel Pipski, Rafi Crohn e Tanya Seghatchian.

Il regista britannico ha co-creato il primo film scritto interamente da un'intelligenza artificiale, Sunspring, e ha diretto lungometraggi come It's No Game e Zone Out.

Damon Lindelof, dopo il successo ottenuto da Watchmen, è tornato a lavorare per il piccolo schermo in veste di produttore di Mrs. Davis.

Matt Reeves è invece impegnato nel mondo della DC lavorando alla regia di The Batman e allo sviluppo della serie spinoff ambientata a Gotham City.