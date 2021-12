Damiano David nudo per Natale 2021: la foto su Instagram è un regalo

Damiano David dei Maneskin ha fatto un bel regalo di Natale 2021 ai suoi follower condividendo su Instagram una foto in cui appare tutto nudo - o quasi, a stento coperto da un gatto e da un'emoji.

Gli auguri di Natale sono sempre graditi, alcuni più di altri e quelli di Damiano David rientrano in questa seconda categoria. Aprendo il profilo Instagram del cantante romano i suoi follower hanno trovato una gradita sorpresa. Il frontman del gruppo che ha trionfato all'Eurovision Song Contest ha pubblicato una sua foto senza veli. Damiano, anche per non essere censurato dal social, ha coperto le sue parti intime con un'emoji di Babbo Natale.

Damiano David è al centro della cucina e in braccio ha uno dei due suoi gatti e in testa il classico cappello di Babbo Natale. In meno di 24 ore, la foto ha superato abbondantemente il milione di like, mentre i commenti arrivano da ogni parte del mondo, grazie anche alla fama che I Maneskin hanno raggiunto in questo incredibile 2021 che li ha visti aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Nei giorni scorsi Damiano e la sua compagna si sono resi protagonisti di un nobile gesto aiutando l'Oasi Felina di Pianoro, in provincia di Bologna, devastata da un incendio dove sono morti ben otto gatti. Il cantante ha deciso di aiutare la società che gestisce la struttura con un assegno mensile. La notizia è stata data dall'Oasi che in un post su Facebook riporta il messaggio di David: "Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio".

Nel post in cui la struttura ringrazia pubblicamente Damiano David, dopo aver riportato il messaggio del cantante, c'è la seguente caption "Sono parole semplici e belle che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone generose che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l'incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra struttura. Solo che non provengono esattamente da "uno qualunque", ma da una persona conosciuta letteralmente in tutto il mondo che nell'ultimo anno non ha fatto altro che raccogliere successi straordinari. Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere. Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi".