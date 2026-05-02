Dalla strada al palco Special stasera su Rai 1: ospiti e giuria del 2 maggio

Stasera lo show ideato da Carlo Conti torna in prima serata con ospiti d'eccezione e nuove sfide: in palio due posti per la finale e il titolo di miglior artista di strada d'Italia.

Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Rai 1 va in onda lo speciale di Dalla Strada al Palco, il people show nato da un'idea di Carlo Conti. Il programma, eccezionalmente collocato al sabato, tornerà poi nella sua consueta programmazione del venerdì a partire dalla prossima settimana.

Ospiti di Dalla Strada al Palco del 2 maggio

La puntata di questa sera decreterà due nuovi artisti che accederanno alla finale, dove si contenderanno il titolo di miglior artista di strada d'Italia e il premio finale di 10mila euro in gettoni d'oro. Ad arricchire la serata, un parterre di ospiti d'eccezione: Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo.

La giuria del people show

A commentare le esibizioni torna la speciale giuria dei passanti importanti, composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, pronti a valutare le performance con il loro stile unico. Grande spazio anche alla musica dal vivo, con la band diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che accompagna gli artisti valorizzando le loro esibizioni. Come da tradizione del format, saranno il pubblico in studio e i passanti importanti a scegliere i migliori performer che accederanno alla finale.

In questa edizione, la giuria assume un ruolo ancora più centrale: accanto ai volti noti dello spettacolo, è presente anche una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia, che contribuiscono con uno sguardo fresco e spontaneo al giudizio sulle esibizioni.

I concorrenti già qualificati alla finale

Nel corso delle puntate precedenti sono già stati selezionati sei artisti: