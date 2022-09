Dalla mia finestra: Al di là del mare, un video svela i nuovi arrivi nel cast

Dalla mia finestra avrà un sequel intitolato Al di là del mare e un video condiviso durante l'evento TUDUM ha introdotto i due nuovi membri del cast: Andrea Chaparro e Ivan Lapadula.

I due attori interpretano rispettivamente Vera e Gregory e descrivono brevemente i loro personaggi.

Nel film Dalla mia finestra: Al di là del mare, Ivan Lapadula avrà la parte di Gregory, un ragazzo che non nasconde le sue emozioni, è gentile e intelligente, e non è come tutti si aspettano.

Andrea Chaparro ha invece descritto Vera come una ragazza che sa cosa vuole.

Il film dalla mia finestra ha debuttato il 4 febbraio su Netflix ed è stato diretto da Marçal Forés e scritto da Eduard Sola, ispirandosi al romanzo della scrittrice venezualana Ariana Godoy.

I protagonisti sono Clara Galle e Julio Peña Fernández nei ruoli di Raquel e Ares.

Il film Dalla mia finestra racconta quello che accade a Raquel, che ha una cotta ossessiva per il suo vicino di casa, l'attraente Ares Hidalgo, un ragazzo di buona famiglia e sciupafemmine incallito. Ben presto il giovane comincia a provare qualcosa per Raquel, ma deve fare i conti con una famiglia che si oppone fortemente alla relazione.