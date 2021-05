Dalla Cina con furore: stasera su Rai4 il cult con Bruce Lee

Stasera su Rai4 alle 21:20 va in onda Dalla Cina con furore, il primo dei tre film che hanno reso Bruce Lee un'icona in tutto il mondo.

Dalla Cina con furore torna stasera su Rai4, alle 21:20, insieme a Bruce Lee, suo indimenticabile protagonista, la cui carriera esplose in Occidente proprio grazie a questo film.

Questo primo appuntamento con Bruce Lee fa parte di Missione Oriente, il ciclo che Rai4 dedica al cinema asiatico, in onda tutti i venerdì in questa stagione primaverile.

La locandina di Dalla Cina con furore

Cavaliere, eroe e patriota: quanti valori incarna il giovane Chen (Bruce Lee) che torna in Cina, nella Shanghai del 1908, ma scopre che il rispettato maestro di arti marziali Huo Yuanjia, fondatore della scuola Jingwu Tiyu Hui di kung fu, di cui Chen era il miglior allievo, è stato assassinato. La sua scuola di arti marziali è inoltre vittima di continue angherie da parte della vicina scuola giapponese. La vendetta di Chen non si farà attendere.

Bruce Lee a Hong Kong non era certo uno sconosciuto quando, nel 1972, arrivò nelle sale questo Dalla Cina con furore, che fece registrare incassi record sin dai primi giorni di programmazione. Anche perchè Lee era stato protagonista, appena un anno prima, di un altro grande successo, Il furore della Cina colpisce ancora. Sognava però di sfondare nel cinema americano, dove aveva fin qui ottenuto parti piuttosto marginali, e dove era in effetti diventato più famoso come Tarantino ce l'ha descritto C'era una volta a... Hollywood: preparava attori più famosi di lui per le scene di lotta. Eppure forse mai avrebbe immaginato che il suo successo in Occidente sarebbe stato proprio legato all'incredibile eco che Dalla Cina con furore ebbe, nel 1973, in Europa e America, dal quel momento in poi avide consumatrici di film sulle arti marziali.

Ed è ironico come proprio questo film del 1972, ora considerato una delle massime rappresentazioni dell'orgoglio nazionale cinese prodotte da un eroe popolare come Bruce Lee (celebre è la scena in cui Chen, con un calcio volante, distrugge il cartello appeso all'ingresso di un parco pubblico, che recitava "Vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi"), non sia arrivato nella Cina continentale prima del 1980, per ragioni legate alla censura.

Bruce Lee combatte con Chuck Norris ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente

Dalla Cina con furore è solo il primo appuntamento che Rai4 dedicherà a Bruce Lee. Il 14 maggio andrà in onda Il furore della Cina colpisce ancora di Lo Wei, che a dispetto del titolo italiano, è il primo film con Bruce Lee nel ruolo del protagonista Chen. Ultimo titolo della trilogia di Chen è L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente diretto dallo stesso Bruce Lee, da una sua sceneggiatura, che vede il nostro diretto verso Roma per aiutare uno zio minacciato da una cosca criminale. Celebre lo scontro nel Colosseo in cui a fronteggiare Lee c'è un giovane Chuck Norris.