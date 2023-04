Dalíland: il trailer del film con Ezra Miller e Ben Kingsley

Magnolia Pictures & Magnet Releasing hanno condiviso il trailer di Dalíland. Il film uscirà il 9 giugno e vede Ezra Miller interpretare il giovane Salvador Dalì. L'attore e Ben Kingsley si dividono il compito di portare sullo schermo il geniale pittore e scultore spagnolo.

Nella Clip sono presenti i due protagonisti che interpretano Salvador Dalì. Il pittore spagnolo, infatti, da giovane ha il volto di Ezra Miller, mentre nella versione adulta viene interpretato da Ben Kingsley. Nel video compare anche James, il giovane gallerista che aiuta l'anziano artista a prepararsi per una grande mostra a New York. Da quello che si vede nel trailer, James deve controllare il pittore e assicurarsi che Dalì dipinga.

Il film si concentra sugli ultimi anni dello strano e affascinante matrimonio tra Salvador Dalì e sua moglie Gala, quando iniziano a mostrarsi le prime crepe nel loro rapporto, fino a quel momento ritenuto indistruttibile. La pellicola è ambientata a New York e in Spagna nel 1974 ed è raccontata attraverso gli occhi di James, il giovane assistente desideroso di farsi un nome nel mondo dell'arte.

Nel cast del film, oltre a Ben Kingsley ed Ezra Miller ci sono Christopher Briney, nei panni di James. Il ragazzo è noto al pubblico di Prime video per essere uno dei protagonisti di L'estate nei tuoi occhi, la serie basata sull'omonimo romanzo di Jenny Han. Nel cast di Dalíland ci sono anche Suki Waterhouse e Andreja Pejic, nei panni di Amanda Lear. Rupert Graves, sarà il capitano Moore, braccio destro di Dalì. Mark McKenna vestirà i panni di Alice Cooper.

Dalíland, che ha debuttato al Toronto International Film Festival il 17 settembre 2022, è diretto da Mary Harron. Ezra Miller, dopo la fine delle riprese del film e stato arrestato più di una volta e accusato di abusi e violenza. La star di Flash ha anche deciso di sottoporsi a un trattamento per "complessi problemi di salute mentale".

Mary Harron, riferendosi a Miller ha detto: "Ezra è stato molto professionale e gentile con tutti. Sul set non ci sono stati problemi. Per questo motivo è stato sconvolgente leggere cosa è successo in seguito. Apprendere queste cose è stato molto triste. Mi auguro che riceva aiuto per quella che sembra una crisi molto, molto seria".