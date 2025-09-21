Cynthia Nixon dopo la sospensione dello show di Jimmy Kimmel: "Ho appena cancellato Disney+ e Hulu"

Cynthia Nixon ha pubblicato un video su Instagram in cui invita gli americani a cancellare i propri abbonamenti a Disney+ e Hulu in segno di protesta contro la recente sospensione dello show di Jimmy Kimmel.

L'attrice, conosciuta per il ruolo nella serie cult con Sarah Jessica Parker, Sex and the City, ha annunciato ai fan di aver deciso di cancellare i propri account streaming.

L'annuncio di Cynthia Nixon sui social

"Ho appena cancellato i miei abbonamenti a Disney+ e Hulu, perché credo nel Primo Emendamento. Reintegrate subito Jimmy Kimmel!" ha dichiarato con forza Nixon.

Jimmy Kimmel agli Oscar 2024

La reazione dell'interprete di Miranda in Sex and the City, Cynthia Nixon, così come quella di altre star di Hollywood, in favore di Jimmy Kimmel segue la contestata decisione di ABC, di proprietà Disney, di sospendere a tempo indeterminato lo show di Kimmel in seguito al monologo del conduttore dello scorso 15 settembre, nell'ultima puntata andata in onda di Jimmy Kimmel Live!

Il discusso monologo di Jimmy Kimmel

Nel monologo di qualche giorno fa, Kimmel aveva commentato la reazione dei sostenitori MAGA all'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk: "Abbiamo toccato nuovi minimi questo fine settimana con la banda MAGA che disperatamente cerca di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualsiasi cosa tranne che uno di loro, facendo di tutto per ottenere punti politici da questo".

La sospensione è avvenuta in seguito alle critiche del presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, nominato da Trump. Oltre a Nixon, anche altre star come Tatiana Maslany e Misha Collins hanno criticato la scelta del network di sospendere il programma di Jimmy Kimmel.

Nei giorni successivi alla sospensione, anche gli altri conduttori di punta della tv americana hanno preso le difese in diretta tv del collega come Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien e Seth Meyers.