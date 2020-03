Curiosa: stasera su Cielo il film erotico sulla scrittrice Marie de Heredia

Curiosa è il film erotico che farà compagnia, stasera su Cielo alle 21:20, agli spettatori che vorranno immergersi nella giovinezza turbolenta della scrittrice francese Marie de Heredia.

Diretto da Lou Jeunet, Curiosa è ambientato nella Parigi del 1895.

La giovanissima Marie de Heredia (Noémie Merlant) è stata costretta a sposare il ricco Henri De Régnier (Benjamin Lavernhe) per pagare i debiti paterni. Lui la ama moltissimo ma lei è più attratta, ricambiata, dal suo amico, Pierre Louÿs (Niels Schneider), poeta e scrittore belga.

Appresa la notizia dell'imminente matrimonio, Pierre parte per l'Algeria dove conosce Zohra, la ragazza che lo inizierà alla fotografia erotica.

Passano pochi anni e Pierre, in compagnia dell'amante algerina, decide di tornare a Parigi dove ad attenderlo c'è Marie, decisa a confessare a Louÿs una volta per tutte i propri sentimenti. Sarà quello l'inizio di una passionale relazione tra i due scrittori.