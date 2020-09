Cuochi d'Italia, da oggi su TV8 torna Il campionato del mondo condotto da Bruno Barbieri

L'avvincente sfida di Cuochi d'Italia nella versione Il Campionato del mondo, produzione originale di Banijay Italia, torna da oggi su TV8, con la terza edizione alle ore 19.30.

Alla guida della gara tra cucine etniche ritroviamo lo chef Bruno Barbieri. A dargli man forte i due giudici, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Il programma varca i confini nazionali per farci assaporare i migliori piatti e sapori di tutto il mondo. I protagonisti della terza edizione sono 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che propongono i piatti originari della loro cultura gastronomica. Attraverso la preparazione dei piatti tipici delle loro terre, gli sfidanti racconteranno i segreti della loro cucina, storia e cultura di provenienza.

In ogni puntata due cuochi che rappresentano altrettanti Paesi si sfidano in una doppia manche. Le prime 10 puntate sono sfide "dirette" di andata e ritorno tra due cuochi, che si confrontano prima su un piatto tipico di un Paese e poi su quello dell'altro. Al termine della "contesa" viene incoronato il vincitore della puntata. Nelle successive 5 puntate, ritroviamo i vincitori del primo turno, che si sfidano in due manche. Nella prima, il concorrente che "gioca in casa" porta un ingrediente tipico del proprio Paese, al quale i due giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei aggiungono ulteriori ingredienti a sorpresa. Nella seconda, invece, sarà l'avversario a proporre, con le stesse modalità, un ingrediente simbolo della propria terra di appartenenza. Soltanto in cinque accedono al terzo turno, il sesto sfidante è invece ripescato. Le semifinali prevedono due scontri diretti: i concorrenti ancora in gara cucinano un piatto del proprio Paese, scelto dai nostri giudici.