Cult, indovina i film nascosti: il gioco interattivo vi farà impazzire!

Siete dei veri appassionati di cinema? Conoscete i dettagli più segreti e nascosti dei vostri film cult preferiti? Allora mettetevi alla prova con il nuovo gioco Cult e divertitevi ad indovinare i titoli dei film, seguendo le indicazioni. Ci sarà da impazzire, in alcuni casi, ma soprattutto da divertirsi. E siamo sicuri che questo gioco coinvolgerà sia voi che altri appassionati. Siete pronti? (Sì, lo sappiamo, siete nati pronti!)

L'ambientazione del gioco, come potete vedere a questo link è una stanza interattiva in cui sono stati inseriti 60 indizi per scovare altrettanti film da indovinare. Ve l'avevamo detto che sarebbe stata una sfida appassionante! Non sarà sempre facile, ma indubbiamente sarà un'indagine divertente e avventurosa che vi conquisterà. Quando tra i numerosi oggetti ne avrete individuato uno che è legato ad un film, vi basterà scrivere il titolo del film in questione (per avere conferma di aver associato correttamente oggetto e film vi basterà guardare il menu in basso a sinistra). Man mano che andrete avanti nella vostra caccia al tesoro, il vostro livello di conoscenza aumenterà. All'inizio sarete semplici comparse.

Una vera e propria avventura tra indizi e scoperte che richiamano le trame di alcuni dei film che sicuramente conoscete (o che forse non avete mai visto, tutti abbiamo delle strane e misteriose lacune). I più cult li trovate nel libro Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, il nuovo libro delle firme di Movieplayer.it Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Il libro, ora nelle migliori librerie d'Italia, e acquistabile anche su Amazon.it, parla dei film che sono entrati nella vita di tutti i giorni del grande pubblico, tra citazioni di frasi o intere scene e che sono i primi film che vengono in mente per trascorrere una serata di puro relax.

Tra le pagine sono 135 i film catalogati - dal film d'animazione Akira al tenero extra-terrestre E.T., passando per Clerks o Ghostbusters - in base al genere (azione, thriller, avventura, fantastico, animazione, commedia, dramma, musical e horror): per ciascun titolo è stata realizzata una scheda dettagliata, ricca di curiosità dal backstage e, naturalmente, la segnalazione della scena cult e della frase più memorabile del film.