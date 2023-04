Stasera 9 aprile in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo si trasferisce a Grottaferrata

Nuova puntata di Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, stasera 9 aprile in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, alle 21:15. Lo chef, appena diventato tristellato con Villa Crespi, si trasferisce a Grottaferrata per offrire la sua esperienza e le sue capacità imprenditoriali a 'Casa Brunori', ristorante storico della città ma da qualche tempo in crisi.

Anche qui Antonino porterà tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore: infatti, in ogni episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy mette il suo expertise, il suo bagaglio di conoscenze e competenze, al servizio di ristoratori nelle cui cucine e nelle cui sale regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione, tanto da portare le strutture a un passo dalla chiusura. Ristoranti di tutta Italia con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti e che per questo, sopraffatti da incuria o indolenza, sembrano destinati a cessare le proprie attività.

Anche a Casa Brunori Chef Antonino Cannavacciuolo proverà in prima persona il menù e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà un nuovo aspetto alla location per renderla più accogliente e funzionale, creando un'atmosfera diversa rispetto a quella del passato, finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.

LA "CUCINA DA INCUBO" DELL'EPISODIO 2

CASA BRUNORI (Grottaferrata, Roma)

Casa Brunori è un ristorante storico di Grottaferrata, da sempre di proprietà della famiglia Brunori e, dal 1977, gestito dal figlio Bruno che, nel tempo, è diventato uno dei personaggi più conosciuti del panorama ristorativo della Capitale: non solo per i suoi piatti ma anche per il suo modo di fare, tipico dell'oste romano sempre con la battuta pronta e la risata facile. Bruno ha servito moltissimi personaggi famosi, del mondo della politica, dello spettacolo e dell'imprenditoria. Ma questa fama lo ha portato a trascurare sempre più il ristorante, preferendo gli inviti agli eventi rispetto alla routine quotidiana fatta di aperture regolari e menù ben definiti. A farne le spese non è stata solo la struttura ma anche lo staff - composto da Fiammetta e Nadia, in cucina, e Carlos e Sonia, in sala - lasciato a se stesso e senza una linea guida da seguire. Oggi Bruno vuole riprendere in mano le redini di Casa Brunori, ma per riuscire a trovare il modo giusto per farlo ha bisogno dell'aiuto di Chef Cannavacciuolo.