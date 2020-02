CSI: in arrivo una serie evento per il ventesimo anniversario del debutto?

CSI potrebbe tornare sugli schermi televisivi grazie a una serie evento ideata in occasione del ventesimo anniversario del debutto dello show sugli schermi americani, avvenuto nell'ottobre 2000.

L'idea del progetto è stata proposta dallo sceneggiatore Jason Tracey, già nel team di Elementary, e al lavoro ci sono CBS TV Studios e Jerry Bruckheimer TV. Il ritorno di CSI: Scena del crimine dovrebbe essere ambientato a Las Vegas e potrebbe avere come protagonisti i membri del cast originale, tra cui William Petersen e Jorja Fox.

Per ora non sembrano essere stati stretti gli accordi necessari a un via libera da parte del network e il progetto sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo.

La serie è andata in onda per 15 stagioni, dando vita anche a numerosi spinoff ambientate in città come Miami e New York, oltre a esplorare il mondo dei crimini informatici.

Tra gli attori che hanno lavorato nello show ci sono anche MArg Helgenberger, George Eads, Gary Dourdan, Paul Guilfoyle, Laurence Fishburne e Ted Danson.