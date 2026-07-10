Csaba dalla Zorza ricoverata d'urgenza dopo un malore: "La luce si è spenta"

Csaba dalla Zorza ha raccontato su Instagram il momento di paura vissuto dopo uno svenimento improvviso e la caduta dalle scale di casa. La conduttrice ha rassicurato i fan dopo il ricovero a Milano.

Paura per Csaba dalla Zorza, che nei giorni scorsi è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico di Milano dopo un improvviso svenimento avvenuto nella sua abitazione. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui social la brutta esperienza, spiegando di essere caduta dalle scale e di essere stata soccorsa dai volontari. Dopo gli accertamenti medici, ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni e ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno aiutata.

Csaba dalla Zorza racconta il malore e rassicura i follower: "Ora sto meglio"

Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Csaba dalla Zorza ha spiegato di aver perso improvvisamente i sensi mentre scendeva le scale della sua abitazione. "Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Lunedì sera è successo. All'improvviso la luce si è spenta."

La conduttrice ha raccontato di essersi ritrovata con la fronte contro il pavimento dopo aver probabilmente saltato gli ultimi gradini della scala. Tra le possibili cause dello svenimento ha ipotizzato il forte caldo, un calo di pressione oppure la stanchezza accumulata.

Cortesie per gli ospiti: Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi

Dopo la caduta, Csaba dalla Zorza è stata soccorsa dai volontari del 118 e trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. La conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente il personale sanitario che l'ha assistita. "Per fortuna non mi sono rotta nulla", ha rassicurato, spiegando però di essersi procurata un bernoccolo sulla fronte che ha richiesto alcuni controlli, ma che si sta già riassorbendo.

Nel suo messaggio ha rivolto un pensiero speciale ai volontari del soccorso, ai medici, agli infermieri e agli studenti del Policlinico, oltre alle persone che le sono rimaste accanto subito dopo la caduta. Il post si conclude con un aggiornamento rassicurante sulle sue condizioni di salute. Csaba dalla Zorza ha confermato di sentirsi decisamente meglio e di essere pronta a riprendere i suoi impegni professionali.

"Ora sto meglio", ha scritto, aggiungendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che l'hanno aiutata e un pensiero alla Ca' Granda di Milano, definita "la Casa di chi ha bisogno di cura". Infine ha salutato i suoi follower con un messaggio positivo: "Sono pronta per riprendere i miei impegni. Vi auguro un buon weekend".