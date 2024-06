SHY 2, Wistoria: Wand and Sword e VTuber Legend tra le uscite dell'estate di Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato i titoli in arrivo in estate e nella ricca offerta ci sono anche SHY 2, Wistoria: Wand and Sword e VTuber Legend.

Crunchyroll ha annunciato i titoli che saranno disponibili durante l'estate e nell'offerta che contraddistingue i prossimi mesi ci sono titoli molto attesi come la stagione 2 di SHY, Twilight Out Of Focus, Days With My Stepsister, NieR:Automata Ver1.1a Cour 2, Wistoria: Wand and Sward, e VTuber Legend.

Scopriamo i dettagli dei contenuti in arrivo e le date in cui saranno disponibili.

I primi titoli in arrivo su Crunchyroll

Dal 26 giugno si potrà vedere The Strongest Magician in the Demon Lord's Army was a Human, targato studio A-CAT. Al centro della trama c'è Ike, un potente mago e capo della Immortal Brigade, parte della Settima Divisione dell'Esercito del Demon Lord. Ha conquistato fortezze da solo e ha respinto le armate dell'umanità. Neppure Dairokuten, il Demon Lord, e gli stessi fedeli soldati di Ike conoscono il suo segreto più oscuro: è in realtà un umano e sta cercando di mantenere questo segreto, sperando in una co-esistenza tra demoni e umani.

Arriverà invece l'1 luglio la seconda stagione di SHY, realizzata da 8bit. Gli eventi sono ambientati verso la fine del ventunesimo secolo, quando ogni guerra si interrompe. La scomparsa degli Eroi, persone dotate di poteri soprannaturali che desiderano solo la pace, ha cambiato il mondo. A proteggere il Giappone c'è una ragazza, Shy... Terribilmente timida.

Shy stagione 2

Nella stessa giornata ci sarà il debutto di The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible (Yumeta Company). Il protagonista è Rick Gladiator che diventa un avventuriero dopo i trenta anni, iniziando come neofita di Grado F. Dopo due anni di allenamenti, Rick e gli Orichalcum Fist affronteranno i loro nemici.

Il 2 luglio sarà possibile vedere anche TASUKETSU -Fate of the Majority- (SATELIGHT), con al centro uno studente che si ritrova alle prese con un gioco di sopravvivenza mentre metà della popolazione svanisce ogni notte.

I problemi della giovane Alya alle prese con un nuovo liceo saranno invece protagonisti il 3 luglio, giornata in cui debutterà Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian (Doga Kobo). La ragazza sembra freddo, ma rivolge frasi dolci in russo a Kuze Masachika, suo compagno di classe, senza sapere che conosce la lingua.

Tante le uscite del 4 luglio, a partire da Senpai is an Otokonoko (Project No.9), che porta sugli schermi un divertente e complicato triangolo amoroso, passando poi per Twilight Out of Focus (Studio DEEN) e i suoi tre racconti d'amore legati a un club di cinema, e arrivando a Days with My Stepsister (Studio DEEN), che segue l'evoluzione del rapporto tra due sorellastre dal carattere e dalla vita molto diverse.

Le altre proposte della giornata comprendono The Cafe Terrace and Its Goddesses Stagione 2 (Tezuka Productions), che segue cosa accade quando muore la nonna di Hayato e lui decide di vendere il suo café sulla spiaggia senza sapere che è anche la casa di cinque ragazze che la consideravano parte della loro famiglia; e Pseudo Harem (NOMAD),che racconta quello che accade quando Eiji Kitahama entra nel club di recitazione e Rin Nanakura cerca di conquistarlo.

Bisognerà invece attendere il 5 luglio per vedere NieR:Automata Ver1.1a Cour 2 (A-1 Pictures) e la sua storia ambientata nell'anno 5012. Un'invasione aliena colpisce la Terra e le loro creazioni Macchine viventi portano l'umanità sull'orlo dell'estinzione, costringendo i pochi umani sopravvissuti rifugiatisi sulla luna a organizzare un contrattacco usando dei soldati androidi.

In giornata debutterà poi Quality Assurance in Another World (100Studio and Studio Palette), in cui uomini e katawara sono in guerra. Tama è uno spirito volpe che ama gli umani, mentre il suo fratello, Jinka, li disprezza. Insieme, usano il potere di trasformazione degli spiriti per sconfiggere i katawara e porre la parola fine alle malvagità di questa epoca caotica.

Il 6 luglio debutteranno invece SHOSHIMIN: How to Become Ordinary (Lapin Track), con al centro Kobato che vuole diventare un onesto cittadino e stringe un patto con la sua compagna di classe Osanai, iniziando il liceo sperando di avere una vita tranquilla e ritrovandosi invece alle prese con eventi inspiegabili e disastri; e MONOGATARI Series: OFF & MONSTER Season (SHAFT), con al centro nuove storie, misteri, colpi di scena e momenti indimenticabili con Monogatari.

Tante le proposte del 7 luglio, a partire dalla stagione 2 di Tower of God (The Answer Studio) in cui Ja Wangnan continua il suo viaggio dopo non essere riuscito a superare il 20° piano, incontrando anche un personaggio di nome Viole che invita a unirsi alla sua squadra di regolari.

Tra i debutti anche quelli di Wistoria: Wand and Sword (Actas and Bandai Namco Pictures) con al centro Will Serfort che si iscrive a un'accademia di magia nonostante non possa usare poteri; Narenare -Cheer for You!- (P.A.WORKS) con protagonista una studentessa che fa parte di una squadra di cheerleader che non può più saltare e con nuove amiche forma un team totalmente nuovo che raggiunge il cuore delle persone per cui fanno il tifo; VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream (TNK) che segue quello che accade quando Yuki Tanaka dimentica di interrompere lo streaming e le persone vedono la sua vera personalità; e A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring ( EMT Squared), che racconta cosa accade quando Kayano Takumi viene ucciso per sbaglio e si reincarna con nuove abilità in una foresta infestata da mostri dove incontra due gemelli.

Un luglio ricco di proposte

MAYONAKA PUNCH (P.A.Works) arriverà l'8 luglio per raccontare la storia di Masaki, ex membro di un gruppo di NewTuber che, dopo una battuta d'arresto della sua carriera, stringe le forze con Live, una collega con abilità superumane.

Il giorno successivo debutterà quindi No Longer Allowed In Another World (Atelier Pontdarc), con al centro Osamu che vorrebbe solo un posto tranquillo dove poter incontrare il suo creatore, ma la sua poetica dipartita è costantemente ritardata da atti di eroismo involontari.

Due i titoli proposti il 10 luglio: la stagione 2 di Our Last Crusade or the Rise of a New World (Studio Palette), che continua a raccontare le storie di Alice, Iska e Sisbell dopo che hanno sconvitto l'Object e si ritrovano alle prese con una cospirazione che potrebbe far scoppiare una guerra totale; e Love Is Indivisible by Twins (ROLL2), con al centro la vita amorosa di Jun Shirosaki e delle gemelle Jinguji, Rumi e Naori.

Il 12 luglio arriverà Bye Bye, Earth (LIDENFILMS) con protagonista Belle Lablac, l'unica umana in un mondo di animali antropomorfi che dedice di compiere un viaggio per provare a ottenere delle risposte che aspetta da tempo e portando solo la sua enorme spada, la Runding.

Il giorno successivo spazio a Makeine: Too Many Losing Heroines! (A-1 Pictures), con al centro Kazuhiko e le sue compagne di classe; ATRI -My Dear Moments- (TROYCA) che racconterà l'estate di un ragazzo e una misteriosa ragazza robot vivranno un'indimenticabile estate in un mondo quasi interamente sommerso; e Why Does Nobody Remember Me in This World? (Project No.9), con un eroe che si ritrova catapultato in una realtà alternativa in cui l'umanità ha perso la guerra e tutti lo hanno dimenticato.

Un'immagine di Why Does Nobody Remember Me in This World?

Sengoku Youko Cour 2 (White Fox) arriverà il 17 luglio con la sua storia ambientata in un modo diviso in due fazioni: umani e dei mostri chiamati katawara. Tama ama gli umani, che dovrebbero essere suoi nemici, mentre suo fratello Jinka li odia. I due fratelli iniziano ad andare in giro con uno spadaccino codardo chiamato Shinsuke, il cui desiderio è diventare forte.

Il 7 agosto, invece, arriverà Delico's Nursery (J.C.STAFF) con una prestigiosa famiglia di vampiri aristocratici che si rifiuta di compiere una missione perché deve prendersi cura dei bambini.

Ogni lunedì, per tutta l'estate, continueranno poi ad arrivare i nuovi episodi di Spice and Wolf: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF (Passione). Il giovedì proseguiranno le puntate di DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION (Production +h.), mentre il sabato debutteranno gli episodi di One Piece (Toei Animation), della settima stagione di My Hero Academia (BONES), della terza di That Time I Got Reincarnated as a Slime (8bit),YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master (Pierrot),Case Closed (Detective Conan) (TMS Entertainment), eWonderful Precure! (Toei Animation).