Crunchyroll presenta altri anime in uscita a gennaio, dal ritorno de I cinque Samurai a Trigun

Crunchyroll aggiorna la lista di anime in uscita durante la stagione invernale 2026 con un'ondata di nuovi titoli: dal sequel ufficiale de "I cinque Samurai", fino alla nuova stagione di Trigun e alle novità dark, sovrannaturali e storiche. Riprogrammate anche alcune prime molto attese, mentre diverse serie continueranno dai mesi precedenti.

Il grande ritorno dei Samurai e la riorganizzazione del palinsesto

La novità che ruba l'occhio è il ritorno ufficiale di Yoroi-Shinden Samurai Troopers, seguito diretto dell'anime cult Yoroiden Samurai Troopers (conosciuto negli USA come Ronin Warriors e da noi in Italia come I cinque samurai). Sunrise riporta in scena l'antico giuramento infranto mille anni fa dall'Imperatore del Destino, Arago, un'entità maligna sconfitta ma non annientata, che aveva promesso vendetta prima di essere ricacciata nell'oscurità. Quando nubi nere soffocano la luce elettrica di Shinjuku e una risata sinistra taglia il silenzio, l'umanità si ritrova di nuovo impreparata al suo ritorno.

Il sequel aprirà la stagione martedì 6 gennaio, seguito, poche ore dopo, da The Case Book of Arne, il mistery gotico di SILVER LINK che ruota attorno a Louis Hartmann: orfano di un detective, il ragazzo decide di indagare da solo sugli omicidi che si dice siano opera di un "vampiro becchino".

Il calendario prosegue con Champignon Witch (8 gennaio): una favola malinconica firmata TYPHOON GRAPHICS, dove Luna, temuta come "strega dei funghi", scopre di poter provare affetto proprio per la comunità che l'ha sempre esclusa. Il 10 gennaio tocca invece a Scum of the Brave, il nuovo progetto OLM ambientato in una Tokyo dove la mafia rappresenta una cerchia di potenti demoni. Yashiro, soprannominato il Mietitore, prende sotto la sua ala la liceale Aki Jogamine, aspirante Brave, dando il via a un'action sovrannaturale dal tono duro e imprevedibile.

La domenica successiva introduce Oedo Fire Slayer - The Legend of Phoenix, serie SynergySP ambientata nell'Edo antica, in cui squadre di eroi affrontano una scia crescente di incendi misteriosi. A chiudere il weekend arriva Theatre of Darkness: Yamishibai 16, nuova stagione dell'antologia horror che rievoca i racconti da brivido della tradizione tramite il misterioso narratore con la maschera gialla, capace di trasformare leggende e superstizioni in brevi incubi visivi.

Aggiornamenti, slittamenti e serie che proseguono

La tabella si amplia con alcune modifiche decisive: Fate/strange Fake si sposta al 10 gennaio, mentre MF Ghost (stagione 3) e The Outcast (stagione 6) anticipano al 1° gennaio, già disponibili in streaming. Il catalogo film accoglie inoltre Fureru, la pellicola sovrannaturale del 2024 firmata dallo studio che ha dato vita a Spy x Family, in arrivo il 15 gennaio.

A mantenere continuità tra autunno e inverno ci pensano serie già in simulcast: Case Closed, SI-VIS: The Sound of Heroes, The Daily Life of the Immortal King, Digimon Beatbreak, To Your Eternity (stagione 3), GNOSIA, You and Idol Precure e Tojima Wants to Be a Kamen Rider. Spicca l'assenza di One Piece, che nel 2025 ha chiuso ufficialmente la sua "Season 1" per passare, dal 5 aprile 2026, a un nuovo formato stagionale da 26 episodi annui con l'avvio dell'"Elbaph Arc".

Mentre Crunchyroll si prepara alla première di Trigun Stargaze con un watch party gratuito su YouTube dedicato a Trigun Stampede, la stagione invernale assume una forma ancora più maestosa. Tra ritorni inattesi, shift strategici e nuove storie in arrivo, il 2026 anime suona già come un anno in cui non basterà una singola watchlist.