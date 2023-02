Crunchyroll annuncia la nuova collezione dedicata a Tokyo Revengers

Crunchyroll annuncia, in collaborazione con Bershka, l'uscita della nuova collezione dedicata a Tokyo Revengers.

Crunchyroll ti permette di viaggiare indietro nel tempo con Takemichi e gli altri personaggi dell'anime tratto dal manga Tokyo Revengers al fine di svelare una nuova capsule collection dedicata a tutti quelli che sono pronti a cambiare il futuro attraverso uno stile unico che sta conquistando il mondo.

Riconoscerai alcuni dei personaggi più iconici di Tokyo Revengers in questa collezione di Bershka, incluso il protagonista e viaggiatore del tempo Takemichi Hanagaki; il leader della Tokyo Manji gang, Manjiro Sano (a.k.a Mikey); il vice Ken Ryuguji (a.k.a Draken); e anche Hinata Tachibana, ex ragazza di Takemichi e cuore pulsante della storia.

La grande varietà di pezzi di questa collezione include la felpa e i pantaloncini di Mikey con grafiche ispirate all'anime, felpe con orecchie di gatto sul cappuccio e bellissimi contrasti di colore, pantaloni cargo e una grande varietà di t-shirt. Questa collezione di Tokyo Revengers by Bershka sarà disponibile dal 17 febbraio 2023 su www.bershka.com e in oltre 300 negozi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

Questa è la prima volta che Crunchyroll e Bershka collaborano su una collezione mista per uomo e donna: la collaborazione precedente era una collezione uomo su My Hero Academia. L'anime di Tokyo Revengers, adattato dal manga di Ken Wakui, è disponibile su Crunchyroll con la prima stagione dal 2021. La storia narra le gesta di un giovane ragazzo che viene trasportato 12 anni indietro nel tempo e rivive la sua adolescenza. Per salvare la vita alla sua ragazza di quel tempo, deve evitare che una gang locale cresca di potere.