Le Cronache di Narnia: IMAX rivela quanti sequel Netflix sono previsti

Netflix ha in serbo degli importanti sviluppi per il franchise delle Cronache di Narnia. A luglio 2023 è stato annunciato che Greta Gerwig, la regista di Barbie, è stata scelta per scrivere e dirigere almeno due adattamenti cinematografici ispirati ai celebri libri di C.S. Lewis. A gennaio 2025, è emerso che il primo film di Gerwig sulla saga di Narnia sarà distribuito in IMAX per due settimane.

L'uscita in IMAX potrebbe essere prolungata a seconda della risposta del pubblico, mentre una versione normale del film verrà proiettata nelle sale non IMAX prima che arrivi su Netflix per lo streaming.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'amministratore delegato di IMAX, Richard Gelfond, ha recentemente dichiarato in un rapporto finanziario che Netflix sta pianificando la realizzazione di otto film basati sulle Cronache di Narnia.

"Questo è stato un film davvero importante per noi, perché credo che siano previsti otto film... IMAX è perfetto per il lancio di franchise e eventi cinematografici, e questo tipo di film è davvero adatto a una distribuzione in IMAX", ha affermato Gelfond.

Le Cronache di Narnia: i libri della saga

Le Cronache di Narnia comprendono sette libri, tra cui Il leone, la strega e l'armadio (1950), Il principe Caspian (1951), Il ritorno a Narnia, Il viaggio del battistrada (1952), La sedia d'argento (1953), Il cavallo e il suo ragazzo (1954), Il nipote del mago (1955) e L'ultima battaglia (1956). Questo offre a Netflix una vasta gamma di contenuti da adattare. Tuttavia, non è ancora chiaro se il primo film di Gerwig sarà un adattamento di Il leone, la strega e l'armadio o di Il nipote del mago, un prequel che racconta le origini di Narnia.

Anna Popplewell in una scena di The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Ad oggi, non sono stati forniti dettagli sul cast o ulteriori informazioni sui film. Tuttavia, Daisy Ridley, famosa per il ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha espresso il desiderio di collaborare con Gerwig in futuro, sebbene questo non significhi che sarà coinvolta nel progetto.

In una recente intervista con The Week, Jason Isaacs ha rivelato un possibile scoop: Gerwig potrebbe adattare proprio Il nipote del mago per il grande schermo. Se la notizia fosse confermata, sarebbe la prima volta che il libro viene portato al cinema. Isaacs ha spiegato che Il nipote del mago è uno dei suoi libri preferiti, aggiungendo: "Da bambino adoravo tutti i libri di Narnia. Quando a Peter è stato detto che non sarebbe tornato, ho capito qualcosa di devastante sulla mortalità. Ho scelto questo titolo perché Greta Gerwig sta per farne un film, che non vedo l'ora di vedere". Ovviamente, questa informazione resta da confermare.

Il primo film delle Cronache di Narnia diretto da Gerwig è previsto per l'uscita nelle sale IMAX il giorno del Ringraziamento nel 2026 e successivamente sarà disponibile su Netflix durante le festività natalizie dello stesso anno.