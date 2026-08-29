Crociera con delitto stasera su Rai 2: un omicidio sconvolge la crociera

Questa sera, sabato 29 agosto, torna su Rai 2 l'appuntamento con Nel segno del giallo. Alle 21:20 va in onda in prima visione assoluta Crociera con delitto (Cruise Ship Murder), thriller diretto da Randy Carter. Un'atmosfera claustrofobica tra mare aperto e ponti dorati fa da sfondo a un intrigo fatto di misteri, segreti familiari e pericolosi colpi di scena.

Il viaggio che avrebbe dovuto trasformarsi in un'occasione di relax prende infatti una piega drammatica quando una donna perde la vita in circostanze sospette. Da quel momento, la ricerca della verità coinvolgerà direttamente la giovane protagonista, costretta a confrontarsi con una serie di persone che potrebbero avere un movente.

Crociera con delitto, la trama del film

Al centro della vicenda c'è Olivia, una ragazza molto legata alla zia Theresa, che decide di accompagnarla durante una crociera insieme al marito. L'atmosfera spensierata della vacanza viene però sconvolta quando Theresa cade in mare e muore. Quello che inizialmente sembra un tragico incidente non convince Olivia, che comincia a nutrire forti dubbi sulla ricostruzione ufficiale dei fatti.

Ryan Carnes

La giovane decide così di indagare autonomamente. Il problema è che si trova ancora a bordo della nave, circondata proprio dalle persone che potrebbero conoscere la verità sulla morte della zia.

Mentre cerca indizi tra i diversi ambienti della nave, Olivia scopre che dietro la tragedia potrebbero nascondersi segreti molto più profondi, alcuni dei quali riguardano direttamente la sua famiglia. Ogni nuova scoperta apre infatti interrogativi ancora più inquietanti.

La situazione diventa progressivamente più pericolosa quando Olivia capisce che l'assassino potrebbe essere ancora a bordo. La sua indagine si trasforma quindi in una corsa contro il tempo, nella quale distinguere gli alleati dai potenziali colpevoli diventa sempre più difficile.

Skye Coyn

Il cast di Crociera con delitto

A interpretare Olivia è Skye Coyne, protagonista di numerosi thriller televisivi statunitensi. Nel cast figurano anche Matthew Pohlkamp, interprete di diversi film thriller prodotti per la televisione, e Ryan Carnes, noto soprattutto per le sue partecipazioni a serie come Desperate Housewives e General Hospital.

Completano il cast principale Gina Hiraizumi e Carly Reeves. Diretto da Randy Carter, Crociera con delitto punta sugli elementi tipici del thriller televisivo: una morte apparentemente inspiegabile, una protagonista determinata a scoprire cosa sia realmente accaduto e una serie di segreti destinati a emergere nel corso della storia.

Dove vedere il thriller in tv e in streaming e durata

Crociera con delitto va in onda questa sera, sabato 29 agosto, alle 21:20 su Rai 2, all'interno del ciclo Nel segno del giallo. Il film sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, dove potrà essere seguito anche successivamente nella modalità on demand. La durata è di circa 85 minuti, con la conclusione prevista intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 lascerà spazio a Sabato al 90°.