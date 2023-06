Croazia-Spagna: stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la finale di Nations League

Croazia-Spagna è la finale di Nations League: ecco dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni.

Croazia-Spagna è la partita in programma stasera, 18 giugno, alle 20:45 valida come finale della Nations League. Il match si gioca allo stadio De Kuip di Rotterdam. Ecco come seguire, in chiaro e in streaming, l'incontro e le probabili formazioni.

Croazia-Spagna: dove vederla in TV

Croazia-Spagna: sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. L'incontro sarà visibile anche su Sky: canale Sky Sport Football.

Croazia-Spagna: come seguirla in streaming

Croazia-Spagna sarà trasmessa in streaming gratuito da RaiPlay e su Sky Go e NOW per gli abbonati alla piattaforma.

Croazia-Spagna: Telecronisti

La partita sarà commentata su Rai 1 da Stefano Bizzotto e Lele Adani. Su Sky ascolteremo le voci di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

Croazia-Spagna: Probabili Formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremy Pino; Morata. Ct. De la Fuente.