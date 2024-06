Croazia-Italia, dove vedere la partita stasera in TV e streaming: orario e probabili formazioni

L'Italia di Luciano Spalletti si gioca il passaggio agli ottavi di finale contro la nazionale croata: ecco come vederla e cosa succede in caso di pareggio o sconfitta.

Questa sera, 24 giugno, Italia e Croazia si affrontano nell'ultimo turno del girone B di Euro 2024. Dopo la sconfitta con la Spagna, gli undici azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per passare agli ottavi di finale. La nazionale allenata da Zlatko Dalić, al contrario, deve assolutamente vincere se vuole arrivare al turno successivo.

Italia e Croazia si sono sfidate nove volte e gli azzurri hanno vinto solo un incontro. Stasera, sia in caso di pareggio che di vittoria, la nostra nazionale si qualificherà al secondo posto. In questo scenario, agli ottavi di finale affronterà la Svizzera, seconda classificata del gruppo A vinto dalla Germania. In caso di sconfitta, il passaggio del turno dipenderà dall'incontro Spagna-Albania. Spalletti, infatti, dovrà sperare nella sconfitta della nazionale di Tirana per avere la possibilità che la sua squadra sia tra le migliori terze classificate che saranno ripescate.

Dove vedere Croazia-Italia in TV

La partita di stasera sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00. Ai microfoni ancora una volta ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Gli abbonati a Sky potranno vedere Croazia-Italia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) a raccontarla ci sarà il duo composto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

L'Italia durante un allenamento

Come seguire l'incontro in streaming

Croazia-Italia sarà disponibile anche in streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay. Gli abbonati a Sky, invece, potranno collegarsi all'app Sky Go e a NOW, su quest'ultima app sarà possibile, seguendo le istruzioni, acquistare il pass per il singolo incontro

Croazia-Italia le probabili formazioni

L'allenatore dell'Italia, dopo la sconfitta con la Spagna, farà dei cambi: Dimarco, che ha recuperato dall'infortunio, sarà sostituito da Darmian. Il centravanti sarà Retegui che prende il posto di Scamacca.