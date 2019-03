Critters: A New Binge, le creature aliene tornano in azione nel trailer della serie!

Critters: A New Binge è la nuova serie, composta da otto episodi, in arrivo sulla piattaforma Shudder e nell'attesa del debutto è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto, che riporta sugli schermi le creature, racconterà quello che accade quando gli strani alieni arrivano sulla Terra in una missione segreta e incontrano lo studente del liceo Christopher, la giovane Dana di cui è innamorato il ragazzo, il suo miglior amico Charlie e sua madre Veronica. Il passato dei personaggi tornerà in scena per morderli letteralmente.

Nel cast ci sono Joey Morgan, Stephi Chin-Salvo, Bzhaun Rhoden, Kirsten Robek, Gilbert Gottfried e Thomas Lennon.

La sceneggiatura è scritta da Al e Jon Kaplin in collaborazione con Jordan Rubin, impegnato anche come regista. I tre hanno già firmato la commedia horror Zombeavers.

Critters: A New Binge debutterà negli Stati Uniti in streaming dal 21 marzo.

Ecco il trailer: