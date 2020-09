Cristina D'Avena sexy ed esplosiva nella foto su Instagram: "Kiss milf Licia"

Cristina D'Avena ha pubblicato una foto su Instagram in cui a 56 anni si mostra ancora una volta sexy e in grandissima forma: e i fan impazziscono.

Cristina D'Avena ha pubblicato una foto con una riuscitissima posa sexy su Instagram: braccia incrociate dietro la testa e parte superiore del bikini nero in primo piano hanno fatto dire ai fan: "TI abbiamo persa".

Cristina D'Avena è la cantante che ha fatto da colonna sonora all'adolescenza di milioni di italiani con le sigle di numerosissimi cartoni animati degli anni ottanta e novanta da Kiss Me Licia ai Puffi a Ti voglio bene Denver. Grazie a questi successi la cantante bolognese è ancora in grado di fare il sold out quando si esibisce live: prima di Ferragosto ha cantato in un drive-in a Montecatini Terme, un concerto unico nel suo genere con il pubblico ad assistere in macchina. Oggi Cristina D'Avena ha 56 anni e non è mai stata così in forma, come dimostrano gli scatti che pubblica sui suoi profili social.

Poche ore fa Cristina ha pubblicato una foto in cui si mostra sexy ed esplosiva: con le braccia alzate ad incrociarsi dietro la testa, la parte superiore del bikini nero in primo piano ed uno scorcio di mare a farle da sfondo, la cantante de Il Valzer del moscerino ha mandato a tappeto i suoi fan. Molti sono i commenti al post che citano le sue sigle: "I puffi son così alti due mele poco più... Ora ho capito. Tutto torna" scrive un utente su ed un altro "Kiss Milf Licia". Qualcuno le chiede se ha fatto un patto con il diavolo e poi ancora un allusione ai Puffi "Se ti vede quattr'occhi mette direttamente gli occhi a Fondo di bottiglia per vederti meglio che é meglio". La didascalia che accompagna la foto dice: "Ciak... Si gira... Vi penso!" e qualcuno le chiede che tipo di film sta girando.