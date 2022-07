Cristiana Capotondi aspetta un figlio dal compagno Andrea Pezzi?

Cristiana Capotondi aspetterebbe un figlio dal suo compagno Andrea Pezzi: la rivelazione è stata fatta dal settimanale Diva e Donna che lo ha scritto nella pagina di copertina. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati che sono legati da sedici anni.

Cristiana Capotondi, 42 anni, e Andrea Pezzi, 48 anni, sono di natura molto riservati, non c'è da stupirsi che l'attrice de Le fate ignoranti e l'imprenditore ed ex conduttore televisivo abbiano cercato di mantenere la notizia della gravidanza di Cristiana segreta. I due vivono in questo periodo in un casolare del senese.

L'ex di Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, in passato, parlando di una possibile gravidanza, aveva detto al Corriere della Sera "Molti ritengono che il compimento dell'esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza" aggiungendo "Come lo vivo? Ho ancora un'età tale per cui è un argomento aperto. L'istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall'essere madri".

Durante un'intervista a Diva e Donna, invece, aveva raccontato che lei ed Andrea avevano deciso di vivere, per un periodo della loro vita, senza avere rapporti sessuali, una castità che li aveva legati ancora di più "Col mio compagno Andrea niente sesso per un pò" aveva detto al settimanale. Una fase che, ovviamente, ora si sono lasciati alle spalle.