Crisis on Infinite Earths: la sinossi delle ultime due puntate del crossover

Crisis on Infinite Earths, il crossover ambientato nell'Arrowverse, si concluderà con due episodi in onda a gennaio e di cui sono state diffuse le sinossi ufficiali.

Le ultime due parti, che andranno in onda su The CW il 14 gennaio, proseguiranno il racconto dal cliffhanger che aveva mostrato sopravvivere solo alcuni eroi, chiamati Paragons, e il malvagio Lex Luthor, personaggi che devono cercare di lottare per ristabilire l'universo distrutto da Anti-Monitor.

La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite è stata scritta da Marv Wolfman e Marc Guggenheim.

Ecco la trama ufficiale: Bloccati nel Punto di Non Ritorno, i Paragons cercano un modo per fuggire. La serietà della situazione è aggravata dalla scomparsa di The Flash (la guest star Grant Gustin). La speranza, tuttavia, appare grazie a Oliver (Stephen Amell), che rivela di essere diventato qualcosa di diverso. Nel frattempo si rivelano le storie delle origini di Monitor (LaMonica Garrett) e Anti-Monitor. La regia è di Glen Winter.

La quinta parte del crossover conclude la storia e la sinossi anticipa: Dei mondi sono sopravvissuti, dei mondi sono morti. Niente sarà più come prima". La regia è di Gregory Smith e la sceneggiatura è di Keto Shimizu e Ubah Mohamed.

The CW ha condiviso anche una nuova featurette dedicata alla versione di Bruce Wayne mostrata nel crossover.

