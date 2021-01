Crimini da copertina, da oggi su TV8 con Rosanna Cancellieri: il caso di Marta Russo nella prima puntata

Rosanna Cancellieri torna oggi su TV8, dalle 17:30, con Crimini da copertina, lo spin-off di Vite da Copertina dedicato al racconto dei più efferati delitti italiani che hanno sconvolto l'opinione pubblica.

In uno studio completamente rinnovato, la giornalista ripercorre in ogni puntata la storia di un famoso caso di cronaca nera con l'aiuto di esperti, ricostruzioni e testimonianze inedite, cercando di far luce su casi ancora insoluti. Nella prima puntata si ripercorre la vicenda di Marta Russo, la studentessa 22enne di giurisprudenza gravemente ferita, il 9 maggio del 1997, da un colpo di pistola all'interno della città universitaria della Sapienza di Roma, morta cinque giorni dopo in ospedale. La vicenda viene approfondita con l'intervento in studio di Chiara Lalli, giornalista dell'Huffington Post, che ha realizzato un'indagine sul caso.

Nelle prossime puntate, al centro della scena, sarà invece il caso di Amanda Knox, legato a filo doppio all'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto il 1° novembre del 2007. L'iter giudiziario sarà ripercorso in studio con Luciano Garofano, criminologo che ha seguito da vicino il caso e che ha scritto un libro sul tema dal titolo "Assassini per caso". Il 25 gennaio al centro della scena ci sarà invece il caso di Luca Varani, il 23enne torturato e ucciso nella notte tra il 3 e 4 marzo del 2016 nel corso di un festino a base di sesso, alcol e droga. L'efferato omicidio verrà approfondito attraverso la testimonianza in studio dello scrittore Nicola Lagioia, autore di un libro sul tema dal titolo "La città che vivi".