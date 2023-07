Crash Bandicoot: la coloratissima lampada di Aku Aku è in offerta su Amazon

La lampada di Aku Aku, direttamente dal mondo di Crash Bandicoot, è in sconto su Amazon; non lasciatevi scappare l'occasione di acquistare un gadget originale e perfetto per i fan.

Su Amazon la lampada colorata di Aku Aku direttamente dal mondo di Crash Bandicoot è scontata. Sul sito trovate questo gadget imperdibile a 14,58€, con uno sconto del 10% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, stiamo parlando di una lampada targata Paladone, che rappresenta alla perfezione le fattezze di Aku Aku, personaggio centrale e memorabile apparso nei videogiochi di Crash Bandicoot. Alto circa 10 cm, questo gadget nerd saprà colorare le vostre case con una luce vintage dal sapore di mille e più avventure.

Accompagnata da una base che riporta la targhetta indicativa di Crash Bandicoot, la lampada in questione risulta essere immancabile, specialmente per i fan e giocatori storici del mondo da cui proviene. In alternativa può comunque trasformarsi in un'idea regalo originale.