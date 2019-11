Crash Bandicoot: in arrivo un film animato prodotto dalla Sony?

Crash Bandicoot, il popolare personaggio dei videogiochi degli anni Novanta, ora di proprietà di Activision, potrebbe diventare il protagonista di un film animato prodotto dalla Sony.

Sony Pictures, secondo le indiscrezioni apparse online, starebbe ora sviluppando un adattamento per il grande schermo del videogioco. L'approccio alle avventure di Crash Bandicoot sarebbe comunque diverso rispetto a quello scelto dalla concorrenza per Sonic che ha causato non pochi problemi alla produzione dopo le polemiche dei fan riguardanti il design del protagonista, preferendo affidarsi all'animazione nel dare vita a un'esperienza in grado di soddisfare i fan del videogioco.

Le fonti di We Got This Covered, inoltre, sostengono che il lungometraggio seguirà gli eventi al centro del gioco con Crash che deve provare a evitare che i piani malvagi del Dottor Neo Cortex diventino realtà.

Attualmente non sono stati annunciati ulteriori dettagli relativi al progetto e bisognerà attendere per scoprire se andrà oltre le prime fasi di sviluppo.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca