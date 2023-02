Courteney Cox: "Ho cercato di inseguire la giovinezza di Friends modificando la mia faccia"

Courteney Cox, 58 anni, non ha problemi ad ammettere di aver sbagliato a rivolgersi alla chirurgia estetica alla ricerca della giovinezza dei tempi di Friends.

In una recente intervista con il quotidiano britannico The Times, la star di Friends ha parlato dell'esperienza dell'invecchiamento, del suo viaggio "folle" con le iniezioni e della vita alla fine dei 50 anni:

COugar Town: Matthew Perry e Courtney Cox insieme sul set

"Oh Dio, è così difficile persino da ascoltare o da dire. Non ci posso credere", ha detto, spiegando di non essere preoccupata di invecchiare, ma di essere in soggezione per quanto velocemente si stanno avvicinando i suoi 60 anni.

"Non c'è niente di sbagliato ad avere 60 anni, solo non riesco a crederci. Il tempo passa così velocemente".

Nel corso degli anni, Courteney Cox ha compreso ciò che conta davvero per lei, una saggezza che arriva con l'età:

"Non c'è dubbio che io sia più stabile, ho imparato così tanto nella mia vita: come divertirmi, cosa provare a fare e cosa lasciar andare".

Ma l'attrice ha ammesso di aver faticato ad accettare i cambiamenti fisici che accompagnano l'invecchiamento.

"C'è stato un tempo in cui dici, 'Oh, sto cambiando. Sembro più vecchia.' E ho cercato di inseguire quella giovinezza per anni", ha detto.

Per placare quel sentimento, Cox iniziò a farsi iniezioni in faccia. Ma piuttosto che trovare la fontana della giovinezza, ha iniziato a sembrare "davvero strana":

"Non me ne rendevo conto. Poi mi sono detta 'Oh merda, in realtà sembro davvero strana con le iniezioni', mi facevo cose in faccia che non farei mai ora'. Così ho deciso di smettere".