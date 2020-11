Courteney Cox e Ghostface: il selfie di Halloween e quel "dettaglio" geniale

Courteney Cox ha condiviso un selfie di Halloween che la ritrae insieme al suo "nemico" storico, Ghostface, il killer di Scream con cui l'attrice tornerà presto a fare i conti nei panni di Gale Weathers.

Ieri, in occasione della festa di Halloween, sono state tantissime le celebrità che si sono calate perfettamente nell'atmosfera tipica di questa ricorrenza, immortalandosi con costumi e trucchi terrificanti. Ma se c'è qualcuno che sa esattamente cosa significhi vivere nel terrore, quella è sicuramente Courteney Cox. L'attrice è infatti nota per aver ricoperto per anni il ruolo di Gale Weathers, la giornalista che nella saga di Scream si ritrova prima ad indagare sui terribili delitti compiuti da Ghostface e poi a fare i conti lei stessa, in prima persona, con il serial killer mascherato.

Come è stato ormai ufficializzato da tempo, Courteney Cox tornerà a ricoprire tale ruolo nel quinto film della saga, il primo che non potrà contare sull'occhio del suo storico regista Wes Craven. La regia sarà infatti affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre Kevin Williamson, che è stato sceneggiatore di tutti i film precedenti della serie cinematografica, questa volta agirà soltanto da produttore.

Quale miglior occasione, quindi, per festeggiare il ritorno a Woodsboro, se non la notte di Halloween? Ecco perché Courteney Cox ha ben pensato di condividere sui social un selfie che è già diventato virale ed ha scatenato l'entusiasmo di tutti i fan di Scream. Non solo, l'originalità dello scatto riguarda ciò che Ghostface sta facendo nella foto, ovvero tagliare in malo modo la frangetta dell'attrice. In molti ricorderanno, infatti, il tanto discusso look di Gale Weathers nel terzo film della saga: l'attrice aveva una frangetta non proprio impeccabile, come ha ricordato anche il suo ex marito David Arquette, che tornerà con lei sul set di Scream per il ruolo dello sceriffo Linus "Lenny" Riley. "La frangia è stata colpa mia. Devo ammetterlo" ha dichiarato recentemente l'attore a ET Online. "Avevo pensato tipo 'Oh, dovresti farti un taglio in stile Bettie Page'. È stata colpa mia, completamente, me ne assumo la piena responsabilità. Voglio dire, è stata anche colpa di un parrucchiere professionista, ovviamente. Non hanno fatto davvero una frangia alla Bettie Page". Non a caso, nel post di Cox si legge un disperato "Non la frangia!", proprio a scherzare su quel tremendo dettaglio del look.

Il nuovo capitolo della saga di Scream arriverà nei cinema americani il 14 gennaio 2022. Nel cast non mancherà neanche la storica protagonista Neve Campbell che tornerà ad interpretare la nemica numero uno di Ghostface, Sidney Prescott.