Così fan tutte, stasera su Cielo il film di Tinto Brass con Claudia Koll

Così fan tutte è il film che questo sabato va in onda stasera su Cielo alle 21:20, per tutti coloro che amano le commedie erotiche all'italiana del maestro del genere Tinto Brass.

Così fan tutte ha per protagonista Diana. La ragazza è felicemente sposata con Paolo, ma nonostante questo si concede delle piccole avventure, perché il sesso le piace molto. Spinta dalla collega Antonietta accetta accettare il corteggiamento di un cugino veneziano e di un uomo di origine francese. Non nasconde le sue scappatelle al marito, ma anzi, raccontandogliele non fa che aggiungere pepe al loro menage. Quando però lei ha una breve relazione con il poeta Alphonse, Paolo la lascerà e lei si abbandonerà ad una serie di esperienze di sesso selvaggio mentre la sorella Nadia cerca di sedurre Paolo. Alla fine i due trovano un punto di intesa e decidono di vivere il proprio matrimonio in maniera più trasgressiva.

Claudia Koll in Così fan tutte di Tinto Brass

Così fan tutte, diretto da Tinto Brass, ha come protagonista Claudia Koll nei panni di Diana. Grazie al successo della pellicola, l'attrice diventò una delle dive erotiche più famose della prima metà degli anni Novanta. Il cast del film è completato da Polo Lenza, nei panni di Paolo, Ornella Minucci è Nadia, la sorella di Diana che tenta di sedurre il cognato. Jean René Lemoine è il seminarista di colore con cui la protagonista ha una serata di sesso sfrenato.