CortoLovere 2021 - Special Edition, a ottobre ritorna il Festival Internazionale di Cortometraggi a Lovere

Al via il bando di CortoLovere 2021 - Special Edition, iscrizioni entro il 6 settembre, quattro premi in palio: in concorso documentari e corti che raccontano la vita durante l'emergenza sanitaria e corti su nuovi scenari distopici.

Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alle cautele dell'emergenza sanitaria, il cortoLovere ora è pronto per ripresentarsi con una Special Edition 2021 del Festival Internazionale di Cortometraggi. Appuntamento per l'8 e 9 ottobre a Lovere (Bergamo), sul lago d'Iseo. Al via il bando con le indicazioni per l'invio del materiale cinematografico - gli interessati possono consultarlo sul sito della rassegna. Sarà un'edizione particolare, figlia di un periodo storico difficile che ha particolarmente colpito la zona bergamasca: il concorso riguarderà così anche documenti legati, come racconto e testimonianza dell'emergenza sanitaria.

Un anno duro, durissimo, che continua ancora oggi. Non sono lontani nella memoria i giorni delle prime notizie sulla diffusione del coronavirus in Italia, in Lombardia, in provincia di Bergamo soprattutto, come quelli delle prime forzate chiusure e del blocco che ha privato chiunque di socialità e prospettive. In attesa della fuoriuscita totale da questo fenomeno che ha invaso le nostre vite, in questi mesi abbiamo assistito al coraggio, alla speranza, alla forza di uomini e donne, per resistere e immaginare un nuovo futuro. Impensabile riuscirci da soli, senza le immagini, gli ascolti, la compagnia dei racconti, film, libri, corti, festival: medicine per la mente, come il giovane cinema indipendente.

Dichiara Gianni Canova direttore artistico e critico cinematografico e Rettore dell'Università IULM di Milano: "In questi tempi di incertezza e di disorientamento, con un'emergenza sanitaria che non cessa di mordere e in un clima sociale sempre più teso e conflittuale, abbiamo scelto - pur in presenza di una drastica riduzione del budget disponibile - di dare comunque un segnale al tempo stesso di vitalità e di testimonianza: CortoLovere è vivo, fa affidamento sul volontariato di tutti quelli che l'hanno realizzato e fatto crescere negli ultimi anni e propone un'edizione speciale che promuova e dia visibilità a quei cortometraggi che a vario titolo hanno raccontato e stanno raccontando il difficile momento epocale che stiamo vivendo, nella convinzione che anche questa volta - come in tutte le grandi crisi del '900 - il cinema sia uno strumento prezioso e irrinunciabile per capire e raccontare il mondo in cui ci è dato di vivere."

"L'edizione del festival di quest'anno si chiama Special Edition, ed ha uno scopo importante - ha commentato il presidente onorario, Bruno Bozzetto, nonché celebre cartoonist e autore del logo ufficiale - quello di tener viva la fiamma di cortoLovere, un piccolo grande Festival, nato per aiutare e sostenere il giovane cinema indipendente. Due giorni sembrano pochi, ma la buona qualità dei film potrà trasformarli in due giorni indimenticabili ed è questo l'augurio che faccio alla Special Edition 2021".

L'edizione speciale del cortoLovere 2021 vuole quindi cambiare, esclusivamente per quest'anno, la consolidata struttura del Festival e inserire il tema della vita sotto pandemia nelle sezioni del concorso. Sul sito è stato pubblicato il bando (a questo link: www.cortolovere.it/iscrizione-film). Saranno ammessi alla selezione i cortometraggi pervenuti entro il 6 settembre 2021, l'iscrizione è gratuita. Tre le sezioni a cui poter candidarsi: al corto vincitore di ognuna delle tre categorie andrà un premio di € 1.000, al vincitore assoluto un premio supplementare di altri € 1.000. La prima sezione è quella relativa ai materiali realizzati durante il lockdown, che siano racconto e testimonianza della vita durante la pandemia, divisi in due categorie: documentari oppure corti di finzione e immaginazione. Il terzo premio riguarderà invece i corti che immaginano e raccontano scenari distopici reali o immaginari, eventualmente anche in funzione di booktrailer di romanzi distopici di autori famosi.

Per informazioni: www.cortolovere.it.