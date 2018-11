Corto Maltese: Tom Hughes star del film tratto dalle opere di Hugo Pratt

Corto Maltese, il nuovo film action diretto dal regista Christophe Gans (Silent Hill), avrà tra i suoi protagonisti gli attori Tom Hughes e Milla Jovovich, mentre la sceneggiatura scritta da William Schneider sarà tratta dalle avventure del personaggio creato da Hugo Pratt.

Le riprese del lungometraggio inizieranno a gennaio e la storia sarà ambientata all'inizio del ventesimo secolo. Corto Maltese verrà mostrato dopo essere stato assunto da un gruppo cinese rivoluzionario che vuole attaccare il convoglio che sta trasportando l'oro dell'imperatore russo Nicola II da San Pietroburgo a Vladivostok.

Gans ha dichiarato: "Corto Maltese è stato un progetto che sognavo di realizzare fin da ragazzino, quando leggevo i fumetti. Ora ho l'opportunità di portare questa storia incredibile sul grande schermo e non riesco a pensare a nessun attore migliore di Tom Hughes, che ho seguito nella serie tv Victoria ed è emerso come uno dei migliori attori britannici, per interpretare l'avventuroso Corto".

Nel cast di quello che è stato ideato come primo capitolo di un franchise dovrebbe inoltre esserci Michelle Yeoh, attualmente in fase di trattative con la produzione.