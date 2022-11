Il classico del fumetto italiano Corto Maltese diventerà una serie tv creata da Frank Miller. L'annuncio arriva da Canal+, che produrrà e distribuirà lo show, composto da sei episodi da un'ora ciascuno. La creatura di Hugo Pratt avrà quindi un adattamento live-action scritto e prodotto da uno degli autori più visionari in circolazione, già creatore di cult come Sin City, 300 e Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro.

La prima apparizione di Corto Maltese risale al 1967, quando Pratt lanciò le prime avventure del capitano avventuriero che solca i mari più turbolenti del mondo. La serie di Miller attingerà proprio al debutto del personaggio, ambientando lo show tra Caraibi e Sud America, dove alla deriva dopo un arresto ingiusto incontrerà Rasputin, dando inizio a un viaggio ricco di pericoli e sorprese. Il primo episodio si aprirà infatti con un omaggio a Una ballata del mare salato, il viaggio di debutto del personaggio.

Il curriculum di Miller

Comicon 2018: Frank Miller all'incontro con il pubblico

Pochi altri avrebbero potuto mettere le mani su Corto Maltese oltre a Frank Miller, autore ormai leggendario e sfruttatissimo anche al cinema. Il fumettista americano ha creato alcune delle storie più epiche mai trasposte sul grande schermo, tra cui 300 e Sin City, ma ha anche contribuito all'evoluzione dei fumetti DC Comics grazie alle sue elaborazioni creative di Batman e Daredevil.

Cursed: Katherine Langford sarà la Dama del Lago per Netflix e Frank Miller

Miller è da sempre un grande fan del lavoro di Pratt, come dichiarato nel comunicato di presentazione per la nuova serie su Corto Maltese: "Ho scoperto Corto Maltese leggendo al Forbidden Planet di New York da ragazzo. Poi ho studiato un'edizione trovata in un'edicola di Roma. L'artwork era talmente espressivo e coraggioso che sembrava uscire dalla pagina. Mi ha travolto, era pieno di magia e avventura romantica. Maltese è un furfante che riesce a parlare con gli dei, e mi dimostrò il potere del fumetto dove la differenza di lingua non è un ostacolo. Il suo è un viaggio dell'eroe nella forma più classica e non potrei essere più onorato di aiutarlo a portare nella serie il romanticismo, l'eroismo e il misticismo celato nella creazione di Pratt."