Corti di Lunga Vita: Pif premia i vincitori del concorso internazionale di film dedicato all’anzianità

Tutto pronto per la premiazione della quinta edizione di Corti di Lunga Vita, il concorso internazionale di cortometraggi promosso dall'Associazione 50&Più. L'evento, con una giuria presieduta da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, vedrà la proclamazione dei vincitori del concorso che si svolgerà il 16 maggio alle ore 19 presso il Cinema Troisi di Roma.

Il contest è nato per incoraggiare la realizzazione di opere inedite che sappiano affrontare e raccontare le sfaccettature dell'anzianità e dell'invecchiamento partendo da un tema specifico. Quello scelto per questa edizione è "Energia" una parola che può veicolare tanti significati quante sono le possibili interpretazioni scaturite dalla fantasia e dalla tecnica dei registi. L'"Energia" (che in greco significa "forza in azione") può nascere, infatti, da un dialogo, da un ricordo, da un'emozione, dall'incontro reale o immaginato con l'altro. Tutti temi, questi, trattati nei dodici corti finalisti tra cui, il 16 maggio, verranno scelti i vincitori.

L'edizione 2023 ha raccolto l'adesione di 50 registi di varie fasce d'età provenienti dall'Italia e dalla Francia. L'età dei concorrenti spazia dai 20 ai 78 anni con una forte presenza di under 50: tra questi anche il contributo di una scolaresca guidata dai propri professori. Inoltre, la maggior parte dei corti arriva dal Centro e Sud Italia.

I vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro pari a 2.000 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo. La giuria di quest'anno è composta da Pif nel ruolo di presidente; da Flavio De Bernardinis, critico cinematografico e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia; da Doriana Leondeff, sceneggiatrice e vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d'argento per la sceneggiatura di "Pani e tulipani"; da Claudio Noce, regista e sceneggiatore, vincitore di un David di Donatello e di due Nastri d'argento; da Lidia Ravera, giornalista e scrittrice della collana "Terzo Tempo" dedicata a romanzi che narrano storie di over 60.

La serata del 16 maggio sarà anche l'occasione per consegnare i Premi 50&Più, riservati agli iscritti all'Associazione e alle 50&Più provinciali. Per la prima volta si tratterà di tre premi in denaro (primo premio: 1.500 euro; secondo premio: 1.000 euro; terzo premio: 500 euro) che verranno assegnati da una giuria composta dal Centro Studi 50&Più e dai vertici dell'Associazione.

"Abbiamo voluto dedicare l'edizione di quest'anno al tema dell'energia", ha affermato Carlo Sangalli, Presidente di 50&Più. "Una parola semplice che racchiude più di un significato: dalla potenza di un abbraccio alla tenacia della creatività fino alla forza delle idee e delle proprie convinzioni. È l'energia che lega i più alti valori associativi di 50&Più, perché la nostra associazione - che fa dell'invecchiamento attivo un punto di forza - tiene insieme una comunità fatta di singoli, animati da caratteristiche diverse, ma tutti proiettati verso la condivisione e la socialità. Siamo molto soddisfatti della risposta che il concorso ha avuto anche quest'anno e siamo certi che iniziative come questa siano necessarie affinché si continui a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni e sensibilizzare sempre più persone rispetto al prezioso ruolo dei senior nella società".