Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele a Che tempo che fa, tra imitazioni e sketch (VIDEO)

Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele hanno preso parte all'ultima puntata di Che tempo che fa, deliziando Fabio Fazio con una serie di imitazioni e sketch semplicemente esilaranti, prima dell'arrivo del Mago Forest in quello che è stato un esplosivo finale a sorpresa.

Inizialmente la Raffaele, come testimoniano i video visibili su www.raiplay.it, ha suscitato ilarità nel pubblico in sala sedendosi di fronte a Fazio e chiedendo al conduttore se la bottiglietta d'acqua, che aveva trovato per terra, fosse sua o di Roberto Burioni, ospite del programma pochi minuti prima di lei.

Guzzanti, il quale raramente appare in televisione, ha deliziato il pubblico con una serie di imitazioni: il celebre comico italiano e la Raffaele sono tra i concorrenti della nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori, in arrivo su Prime dal 24 Febbraio 2022.

Le gag sono state semplicemente esilaranti: Fazio ha iniziato ad interrogare i suoi ospiti nei panni di Bruno Vespa, al che Corrado Guzzanti ha risposto come se fosse Romano Prodi ed in seguito sono stati rievocati i personaggi del santone Quelo, e della conduttrice Vulvia. Il finale a sorpresa del Mago Forest, entusiasta di prendere parte allo sketch, ha letteralmente conquistato il pubblico.