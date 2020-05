Corrado Guzzanti e gli imbuti: Vulvia torna a Propaganda Live (video)

Corrado Guzzanti riporta il personaggio di Vulvia a Propaganda Live ed è subito show. L'improbabile presentatrice di Rieducational Channel, dopo troppi anni di assenza dal piccolo schermo è tornata stasera su LA7 per parlarci dell'origine degli imbuti, come potete vedere nel video qui sopra, e scherzare a distanza con la Ministra Lucia Azzolina, ormai quasi un membro onorario della famiglia Guzzanti.

Era da un po' di tempo che Vulvia, il personaggio lanciato da Corrado Guzzanti nel programma satirico L'ottavo nano, non compariva sul piccolo schermo. Per chi non lo sapesse Vulvia è la presentatrice dei documentari di Rieducational Channel. Il suo inconfondibile stile lo abbiamo rivisto stasera, grazie a lei abbiamo saputo che: "Migliaia di anni fa gli alieni venivano regolarmente sulla terra per fare cicoria". Il ritorno di Vulvia è stato quasi evocato dalla (Ministra Lucia Azzolina che giorni fa aveva dialogato a distanza con Sabina Guzzanti) che aveva detto: "gli studenti non sono imbuti da riempire", frase che aveva scatenato l'ironia sui social.

Dagli imbuti della ministra agli 'mbuti, uno dei cavalli di battaglia di Vulvia, il passo è stato breve. Così la presentatrice di Rieducational Channel ci ha fatto sapere che "I primi 'mbuti messi in commercio erano tappati. Buchi di 'mbuti!" e che "Mbuto non è mbuto se sotto non c'è mbuco!". Nella parte finale Vulvia tornare a dialogare con la Ministra che aveva spiegato la sua frase dicendo: "l'imbuto di Norimberga è una metafora sull'apprendimento molto nota nel mondo della scuola". Vulvia dall'alto della sua esperienza sconsiglia 'mubto di Norimberga: "perché dentro è pieno di idioti". Sempre e solo su Rieducational Channel, Sapevatelo.