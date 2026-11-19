A darne notizia è stato il quotidiano La Repubblica, di cui era stato per anni una delle firme più note: Corrado Augias è morto stamattina a Roma alle 5:00 di mattina

Si è spento oggi, all'età di 91 anni, Corrado Augias, giornalista, scrittore e volto tra i più familiari della televisione italiana.

Nel corso di oltre sessant'anni di carriera ha raccontato la cronaca, la politica, la storia e la cultura, diventando protagonista di programmi entrati nella memoria del pubblico, da Telefono giallo a Babele, fino alla più recente esperienza con La torre di Babele su La7.

La sua presenza sul piccolo schermo ha rappresentato un modo particolare di fare divulgazione, fondato sull'approfondimento e sulla capacità di rendere comprensibili argomenti complessi. Dalle grandi vicende della cronaca italiana ai temi della fede, dalla storia delle città alla letteratura, Augias ha costruito un percorso televisivo riconoscibile, rivolgendosi a un pubblico ampio senza rinunciare alla precisione dei contenuti.

Gli inizi da giornalista e l'esperienza al Parlamento europeo

Prima di diventare un volto conosciuto della televisione, Augias aveva costruito la propria carriera nella carta stampata. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva collaborato con settimanali come Panorama e L'Espresso, lavorando anche come corrispondente dall'estero, in particolare da Parigi e New York.

Il rapporto professionale con la Repubblica ha avuto negli anni un'importanza particolare. Oltre all'attività giornalistica, dal 2001 al 2021 aveva curato una rubrica dedicata alle lettere dei lettori, rispondendo a quasi 6.000 persone. Un dialogo durato vent'anni, nel quale affrontava questioni di attualità, dubbi personali e temi legati alla società italiana.

Nel 1994 aveva intrapreso anche un'esperienza politica, venendo eletto al Parlamento europeo nelle liste del Pds. Il mandato si era concluso nel 1999, dopo cinque anni durante i quali aveva affiancato all'attività giornalistica quella istituzionale.

Telefono giallo, il programma che lo fece conoscere al grande pubblico

La popolarità televisiva arrivò soprattutto nella seconda metà degli anni '80 con Telefono giallo, trasmissione di Rai 3 che debuttò nel 1987. Il programma affrontava casi di cronaca nera e vicende giudiziarie rimaste senza una soluzione definitiva, ricostruendo gli avvenimenti attraverso testimonianze, documenti e interventi degli spettatori.

Non si trattava soltanto di raccontare un delitto o ripercorrere un'indagine: ogni puntata cercava di ricomporre i diversi elementi di una vicenda, dando spazio anche a particolari che nel tempo erano stati trascurati. Il pubblico poteva intervenire telefonicamente, contribuendo con informazioni e ricordi personali.

Tra gli episodi più significativi c'è quello del 6 maggio 1988, quando durante una puntata arrivò una telefonata anonima relativa alla strage di Ustica. Un intervento che avrebbe contribuito a mantenere alta l'attenzione su una delle vicende più controverse della storia italiana recente. Il successo della trasmissione consolidò la notorietà di Augias e ne definì anche lo stile davanti alle telecamere: attenzione alle fonti, conduzione misurata e interesse per gli aspetti meno evidenti dei fatti raccontati.

Da Babele a La torre di Babele, una vita dedicata alla divulgazione

Dopo essersi fatto conoscere con le inchieste televisive, Corrado Augias aveva ampliato il proprio raggio d'azione, portando sul piccolo schermo un'altra delle sue grandi passioni: i libri. Nel 1990 aveva debuttato su Rai 3 Babele, una trasmissione interamente dedicata alla letteratura e ai suoi protagonisti. Un progetto che dimostrava la sua convinzione che anche la televisione potesse diventare uno spazio di incontro con la cultura, senza necessariamente sacrificare la complessità degli argomenti.

Nel 1994 aveva lasciato la Rai per Telemontecarlo, dove aveva condotto Domino, programma di approfondimento politico e di attualità. Dopo l'esperienza al Parlamento europeo, era tornato nella televisione pubblica, dando vita a una nuova stagione di trasmissioni. Tra queste Le storie - Diario italiano, Enigma, I Visionari, Quante storie, Città segrete e Rebus.

I suoi interessi spaziavano dalla storia alla politica, dall'arte alla musica, con particolare attenzione ai luoghi e ai personaggi che hanno contribuito a definire la civiltà europea. Nel 2023 era passato a La7, dove aveva iniziato a condurre La torre di Babele, tornando a mettere al centro della televisione il confronto e l'approfondimento. Un impegno proseguito fino agli ultimi anni della sua vita.

Le battaglie civili e le convinzioni personali

Aveva sempre espresso con chiarezza le proprie posizioni sui temi etici. Si era dichiarato ateo e aveva sostenuto la legalizzazione dell'eutanasia, condividendo diverse iniziative dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani.

Nel dicembre 2020 aveva scelto di restituire alla Francia la Legion d'Onore, ricevuta nel 2007. La decisione era stata motivata dal conferimento della stessa onorificenza al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nonostante le questioni ancora aperte sulla collaborazione dell'Egitto nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Era una presa di posizione che rispecchiava il suo modo di intendere l'impegno pubblico: le convinzioni personali non dovevano restare confinate alla sfera privata, ma potevano tradursi anche in gesti concreti.